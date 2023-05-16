CHP’de kazan kaynıyor! ‘Hesap uzmanı’ faturayı onlara kesti
14 Mayıs'ta hezimet yaşayan Kılıçdaroğlu, 2 ismin biletini kesti. 1 kişinin daha görevden alınması bekleniyor. İşte o isimler...
14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçiminde Tayyip Erdoğan yüzde 49.50, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.89 oy aldı. Bu sonuçlarla adaylar ikinci turda 28 Mayıs'ta yarışacak.
Seçim sistemleri eleştirilere neden olan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'i dün akşam görevinden aldı.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kampanyası bir süredir Ali Kiremitçioğlu ve Akan Abdula yönetiyor. Odatv'nin haberine göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Akan Abdula'nın da üzerini çizdi.
CHP Genel Başkan Danışmanı Tuncay Özkan'ın da görevden alınması isteniyor.