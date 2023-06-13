CHP’de kalpler koltuk için atıyor

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

Erdoğan karşısında 13. yenilgisini alan CHP lideri Kılıçdaroğlu parti içerisinde gerçekleştirdiği mezhepçi kadrolaşma ile koltuğu korumaya çalışırken, “istifa” çağrısı yapan muhalifler adeta kazan kaldırdı. Seçim sabahı yaptığı “değişim” vurgusuyla adaylığa göz kırpan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan sonra CHP Grup Başkanı Özgür Özel de genel başkanlığa sinyal çakarken, bugün Kılıçdaroğlu ile görüşmesi beklenen 60 belediye başkanının CHP liderine “çekil” baskısı yapacağı öne sürüldü.

Ortalık toz duman

Başlattığı isyan dalga dalga yayılan İmamoğlu, önceki gün bir kez daha “Menzile yürümekte net olarak kararlıyım” sözleriyle Genel Başkanlığına talip olduğunu vurgularken, seçim sonuçlarını eleştiren 60’a yakın belediye başkanının, parti içindeki değişim sürecini görüşmek için bugün Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceği öne sürüldü. Hezimetin ardından sessizliğini koruyan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, Kılıçdaroğlu’nun sonuncu olduğu bir anketi beğenerek kavgaya dâhil olurken, Genel Başkanlık koltuğuna oturabileceği konuşulan Özgür Özel de, “Genel başkanlığa aday mısınız?” şeklindeki soruya, “Sorumluluk almaktan kaçmayacağım” cevabını vererek adaylık yarışına katıldı. Kılıçdaroğlu’na karşı hiziplerin partisi CHP’de kaynamaya başlayan cadı kazanını değerlendiren siyaset bilimciler ve yazarlar, “CHP aslına döndü” görüşünde birleşti.

CHP en başa döndü

Gazetemize konuşan GENAR Başkanı İhsan Aktaş, şunları aktardı: “İktidar arayışı CHP’yi bozmuştu. 3-4 yıldır farklı bir süreç yönetti. Şimdi tekrar özüne döndü. Biz CHP’yi, hizipler, delege yapısı ve kurultay tartışmalarıyla hatırlıyoruz. Biz aynı CHP’yi görmeye devam edeceğiz. 20 yıl önceki ile bugünkü CHP arasında değişen bir şey yok. Bundan sonra iktidar arayışından ziyade bu tür mevzularını konuşacağız. Kısacası CHP başa dönmüş oldu. Söz konusu parti CHP olduğu için öngörüde bulunmak çok zor bir şey. Kılıçdaroğlu da kazanabilir, İmamoğlu da kazanabilir. Özgür Özel de kazanabilir ama ben CHP’de Kılıçdaroğlu’nun, “buyurun koltuğu size devredeyim” diyeceğini sanmıyorum. Biliyorsunuz CHP’de genel başkanlık çok kıymetlidir. Kolay kolay kavgasız gürültüsüz kimseye devredilmez. Şu an en şanslı Kılıçdaroğlu görünüyor.”

Araştırmacı Yazar Mehmet Fırat da, şunları ifade etti: “Sayın Erdoğan’ı devirmek uğruna her türlü şer odaklarıyla işbirliğine giren, her türlü kaosu planlayan, yalan vaatlerle halkı kandırmaya çalışan CHP ve Bay Kemal, yaşadığı hezimeti bir tarafa bırakarak, adeta bir diktatör gibi ele geçirdiği koltuğu bırakmamakta ısrarcı görünüyor. Para karşılığı yaptırılan anketlerden tutun da, dışarıdan fonlanan sözde aydın, yazar, çizer ve sanatçıların gazlamaları neticesi oluşturulan bir algı vardı ve bu çökünce adeta cami avlusuna bırakılan çocuk gibi bir duruma düşen seçmen, sorumlu olarak Bay Kemal’i gördü. Şimdi parti içi kliklerin savaşına şahit oluyoruz.

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Cadı kazanı kaynıyor

Şişirilen Bay Kemal yerine, İstanbul’u batıran Başkan Ekrem’i aday gösterme cabaları var. Herhalde ondan daha kullanışlı bir aparat olarak görüyorlar. Diğer taraftan Özel’in adaylığa göz kırpması, Yavaş’ın da harekete geçmesi söz konusu. CHP’de liderlik kavgası, aslında kliklerin kavgasıdır. Her seçimde Anadolu insanının sandığa gömdüğü CHP, bu şekilde tarih sahnesinden de silinip gidecektir. Sonuç olarak CHP’nin başına kim geçerse geçsin, yaşayacakları akıbet hep aynı olacaktır. Hak ve halk karşıtı olan CHP ve bileşenleri ne iktidar yüzü görebilecek ne de muhalefet görevini yerine getirebileceklerdir. Onların derdi, maksimum yüzde 25 olan azizlik oyları üzerinden rant devşirmek ve bir de Ana Muhalefet liderliği koltuğunda oturmaktan ibarettir.”