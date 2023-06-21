CHP'de istifa depremi! Açıklama yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı 12. yenilgisini alan Kemal Kılıçdaroğlu'na isyan bayrağını açanların sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Tunç Soyer'in ardından Kılıçdaroğlu'na karşı yeni hamleler yapılmaya devam ediliyor.

24 il başkanı istifa etti

Kılıçdaroğlu ile 81 il başkanının parti genel merkezinde saatler önce başlayan toplantı sırasında 24 il başkanının istifa ettiği iddia edildi.

TV 100'de yer alan habere göre; kritik toplantının öncelikli gündemi, seçim sonrası başlayan değişim tartışmaları oldu. Toplantıda seçim sonuçları, seçim döneminde yapılan aksaklıklar ve partiye yönelik eleştiriler ele alındı

"İstifa yok imza krizi var'

CHP'li yetkililer ise iddiayı doğrulamazken; toplantıda yaşanan gelişmeyi aktardı. Ulaşılan bilgiye göre; toplantı esnasında Genel Merkez tarafından, il başkanlarının imzalarıyla yayımlanacak 'Genel Merkez yola devam ediyor, Genel Başkanımıza güvenimiz tam' konulu bir metin duyurulması istendi.

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Bazı il başkanları ise bu metne imza atmaya ve yayımlanmasına karşı çıktı. CHP Genel Merkezi'ndeki toplantı sürüyor.