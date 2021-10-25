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Gündem CHP'de istifa
Gündem

CHP'de istifa

CHP Serik İlçe Başkanı İbrahim Demir, görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 21:25:00 - 2021-10-25 21:26:19
CHP'de istifa

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Serik İlçe Başkanı İbrahim Demir, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisinin ve eşinin sağlık problemleri nedeniyle partisindeki görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı.

Demir, "CHP'ye bağlılığım ilk günden itibaren bugüne kadar nasıl devam ettiyse bundan sonra da öyle devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Bana bu görevi layık gören üye delegelerimize, bu süreçte yanımda olan eşime, aileme sonsuz teşekkürlerimi sunarım." dedi.

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