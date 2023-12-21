CHP’de ‘İmamoğlu’ isyanı! 'Partiyi uçuruma sürüklüyor'

Yerel seçimlere kısa bir süre kalırken CHP'de Ekrem İmamoğlu krizi yaşanıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, isim vermeden partisinin içine müdahale etmekle suçladığı Ekrem İmamoğlu’na, CHP içinde de büyük tepki var. CHP’li bir grup milletvekili TBMM’de dün İYİ Parti'yi karıştırmakla suçlanan Ekrem İmamoğlu için bir toplantı yaptı. Söz konusu toplantıda İmamoğlu'nun CHP'yi uçuruma sürüklediği ifade edildi.

14-28 Mayıs tarihinde yapılan seçimlerinden hezimetle çıkan CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu Özgür Özel devraladı ancak partideki zihniyet değişmediği gibi iç çekişmeler gün yüzüne çıkmaya başladı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi yükselmeye başladı.

TBMM'DE 'İMAMOĞLU' TOPLANTISI

Daha önce yaptığı açıklamalarda yerel seçimlere tek başlarına gireceklerinin altını çizen ve hiçbir parti ile işbirliği içerisinde olmayacaklarını dile getiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, isim vermeden partisinin içine müdahale etmekle suçladığı Ekrem İmamoğlu’na, CHP içinde de büyük tepki var. CHP’li bir grup milletvekili TBMM’de dün İYİ Parti'yi karıştırmakla suçlanan Ekrem İmamoğlu için bir toplantı yaptı. TBMM’de gerçekleşen toplantıya 11 milletvekili katıldı. Ancak bu 11 vekilin “60 vekili” temsil ettiği ifade edildi.

''PARTİYİ UÇURUMA SÜRÜKLÜYOR''

Milliyet'te yer alan habere göre; söz konusu toplantıda ''Ekrem İmamoğlu partiyi uçuruma sürüklüyor. CHP için bir beka sorunu halini almaya başladı. Kurulan ittifaklar boşa harcanıyor. Kişisel hırsları için bunu yapıyor'' şeklinde söylemlerin dile getirildiği ve İmamoğlu'na yönelik çok sert eleştiriler yapıldığı öğrenildi.

''İMAMOĞLU, CHP'DEN BÜYÜK DEĞİL''

Toplantıya katılan CHP’li bir vekil, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti;

ÖNE ÇIKAN VİDEO

''CHP Grubu’nda milletvekilleri arasında bu konuda çok rahatsızlık var. İmamoğlu CHP’den büyük değil. İmamoğlu partiyi uçuruma sürükleyen adam konumunda şu anda. İYİ Parti kavgası doğru değil. İmamoğlu’nun tavrından rahatsızız. İmamoğlu partimiz için bir beka sorunu olmaya başladı. İmamoğlu’nun geri çekilmesi bile düşünülebilir.''