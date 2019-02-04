CHP'de ikinci Kemal Kılıçdaroğlu vakası! Kendisine oy veremeyecek

CHP'de Bilecik merkez ilçeye bağlı Bayırköy ile Vezirhan belde belediye başkan adaylarını tanıttı.

Vezirhan Belde Belediye Başkan Adayı, Bilecik TSO Meclis Üyesi Ercan Öztürk, ikametinin beldede olmaması hakkındaki söylentiler üzerine açıklamalarda bulundu. Öztürk, seçim çalışmalarına bugün start verdiğini anlatarak, "İddialı bir şekilde Vezirhan’a geliyoruz. Oradaki çıkan diğer partideki arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah projelerimiz Vezirhan için güzel olacak" dedi.

Vatandaşlardan tepki gelmez, sanmıyorum

Öztürk, "Vezirhan’da ikametiniz bulunmadığı için oy kullanamayacaksınız, seçmenden nasıl oy isteyeceksiniz" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"Benim orada kaydımın olup olmaması sadece bir oy değil diye düşünüyorum. Ben Vezirhan halkı için geliyorum. Bir oy kullanmasam bile kaybımız değildir diye düşünüyorum. Vatandaşlardan tepki gelmez, sanmıyorum. Ben onlar için geliyorum, onların sorunları için geliyorum. Son dakikada karar verdim bu şekilde. Zaten ikametgahımı da oraya aldırıyorum. Orada olacağım sonuçta."

Kılıçdaroğlu da referandumda oy kullanamamıştı

CHP Genel BaşkanıKemal Kılıçdaroğlu da, 2010 Anayasa Değişikliği referandumunda oy kullanamamıştı.

CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde İstanbul'un Kağıthane ilçesine kayıtlı adresinde ikamet ettiği ve bu adresi seçmen kütüğünde yer aldığı için oyunu İstanbul'da kullandığı anımsatılırken, "Daha sonra Emniyet yetkililerinin tuttuğu tutanakla Sayın Genel Başkanın bilgisi dışında bu adresten ayrıldığı bildirilmiş ve sandık seçmen listesinden kaydının düşürülerek isminin çıkarılmış olduğu anlaşılmıştır" denilmişti.