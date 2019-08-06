CHP'de ihraç krizi büyüyor! Partiden uzaklaştırıldılar

Sezai Erhan Yeni Akit CHP'de parti içi muhalefete karşı ihraç kartı oynandı. 31 Mart yerel seçim sürecinde Malatya mevcut il yönetimine karşı çıkan isimler bir bir partiden ihraç edildi.

2 yıl uzaklaştırma kararı

CHP Malatya İl Disiplin Kurulu toplantısında, 30 partiliden 4'üne ihraç, 26'sına ise partiden iki yıllığına uzaklaştırma kararı çıktı.

Partiden ihraç edilen isimlerden Gülten Varol, “İl yönetimi önümüzü kesmek amacıyla bizleri ihraç etti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Malatya'ya geldiğinde parti ile yaşadığım sıkıntıları birebir kendisine anlattım. Kendisi de 'Ankara'ya gel orada detaylı bir şekilde görüşelim bu konuyu' dedi. Genel Merkeze giderek tek tek anlatacağım” dedi.

İhraç kararıyla ilgili CHP Genel Merkezine savunma yazıp gönderdiğini de belirten Varol, “Savunmamda birebir düşüncelerimin alınmasını ve sosyal medyada yazdıklarımın okunmasını talep ettim” ifadesinde bulundu.