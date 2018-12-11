0553 313 94 23

CHP'de ibre yine Şener'e döndü!

CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adının öne çıktığı belirtiliyordu. Ancak kulislerden alınan bilgilere göre ibre tekrar Abdüllatif Şener'e döndü.

11 Aralık 2018 Salı 12:09
CHP'de ibre yine Şener'e döndü!

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu adı öne çıkmıştı. Partisinin 39 ilçe başkanı ile bir araya gelen İmamoğlu’nun toplantıda “Beylikdüzü modelini İstanbul genelinde uygulayacağız” sözleri aday mı oluyor söylentisini daha da artırmıştı. Toplantıya katılan ilçe başkanları da İmamoğlu’nun konuşmalarında adaylığa hazır olduğunu gördüklerini belirterek, “Aday adayı durumundan ziyade aday pozisyonunda konuşmalar yaptı” demişti.

Abdüllatif Şener iddiası

Ancak kulislerde konuşulan son iddialara göre CHP'de İstanbul için Abdullatif Şener ismi de ön plana çıkmış durumda. CHP'nin İstanbul'dan HDP oylarını almayı hedeflediği belirtiliyor. Abdullatif Şener ismi geçmişte CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için de geçmişti. 

Gürsel Tekin Kılıçdaroğlu'na seslenmişti

CHP'de İstanbul adaylığı için hareketli günler yaşanırken İstanbul aday adaylarından Gürsel Tekin'den tepki gelmişti. Gürsel Tekin, genel merkez yöneticilerinin, televizyonlarda, partili olmayan aday adaylarının bile yüksek sesle telaffuz edilmesine tepki göstererek, “ 35 yıldır bu partinin emekçisi olan Gürsel Tekin'in adını zikredemeyenler oluyor. Şu bilinmeli ki ben partisine aşık, uysal bir insan olabilirim. Ama asla koyun değilim. Genel başkanım benim bir tek sözüm var: Bugüne kadar kapınıza bir tek kişiyi göndermedim. Benim lobim İstanbul'un garip gurabaları. Garip gurabalarının aday adayıyım. Sizden de hakkaniyet istiyorum” demişti.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 12:09
  1. İstanbul
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Abdüllatif Şener chp
  4. gürsel tekin

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Slimani, en kötü gol performansına ortak
    1. Slimani, en kötü gol performansına ortak
    2. CHP'de ibre yine Şener'e döndü!
    3. MHP'nin adayı açıkladı! 'AK Parti..
    4. Akülü sandalyeye kavuşan Ferhat okula..
    5. Özyeğin Üniversitesi tarihçi..
    6. "İş davalarında arabuluculuk..
    7. AİHM'den emeklilerin başvurusuna ret
    8. Zonguldak'ta sağanak ve rüzgar
    9. Evkur Yeni Malatyaspor doludizgin
    10. Demirtaş'tan yerel seçim çağrısı! 'AK..
    11. Göztepe'de 29. teknik adam Kemal Özdeş
    12. Diyanet hac kayıtları hac kayıtları..
    13. Otokoç 2. El'den yıl sonu fırsatı
    14. AK Parti Erzincan ilçe belediye başkan..
    15. Ümit Milli Takımımızın rakipleri belli..
    16. Destici'den HDP'li vekile ayar!..
    17. Borsa İstanbul'dan şirketlerin..
    18. FETÖ sanığı eski komiser..
    19. Bahçelievler'de iş yerinden hırsızlık
    20. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    MHP AK Parti'den iki transfer yaptı
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Devlet Başkanı duyurdu: ABD darbe için hazırlıklara başladı
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Macron'un aklı başına yeni geldi: Dikkat çeken açıklama!
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var
    Araç sahipleri dikkat! Artık 2 bin 500 TL cezası var

    Günün Karikatürü

    10 Aralık 2018
    Laikçi yobazların özlediği kara tablo
    Laikçi yobazların özlediği kara tablo
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?