CHP'de ibre yine Şener'e döndü!

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu adı öne çıkmıştı. Partisinin 39 ilçe başkanı ile bir araya gelen İmamoğlu’nun toplantıda “Beylikdüzü modelini İstanbul genelinde uygulayacağız” sözleri aday mı oluyor söylentisini daha da artırmıştı. Toplantıya katılan ilçe başkanları da İmamoğlu’nun konuşmalarında adaylığa hazır olduğunu gördüklerini belirterek, “Aday adayı durumundan ziyade aday pozisyonunda konuşmalar yaptı” demişti.

Abdüllatif Şener iddiası

Ancak kulislerde konuşulan son iddialara göre CHP'de İstanbul için Abdullatif Şener ismi de ön plana çıkmış durumda. CHP'nin İstanbul'dan HDP oylarını almayı hedeflediği belirtiliyor. Abdullatif Şener ismi geçmişte CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için de geçmişti.

Gürsel Tekin Kılıçdaroğlu'na seslenmişti

CHP'de İstanbul adaylığı için hareketli günler yaşanırken İstanbul aday adaylarından Gürsel Tekin'den tepki gelmişti. Gürsel Tekin, genel merkez yöneticilerinin, televizyonlarda, partili olmayan aday adaylarının bile yüksek sesle telaffuz edilmesine tepki göstererek, “ 35 yıldır bu partinin emekçisi olan Gürsel Tekin'in adını zikredemeyenler oluyor. Şu bilinmeli ki ben partisine aşık, uysal bir insan olabilirim. Ama asla koyun değilim. Genel başkanım benim bir tek sözüm var: Bugüne kadar kapınıza bir tek kişiyi göndermedim. Benim lobim İstanbul'un garip gurabaları. Garip gurabalarının aday adayıyım. Sizden de hakkaniyet istiyorum” demişti.