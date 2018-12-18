CHP'de Gürsel Tekin'e o ilçe kaldı
CHP'nin İstanbul için Ekrem İmamoğlu'nu gündeme getirmesinin ardından Gürsel Tekin'in Kadıköy'den aday gösterileceği öğrenildi.18 Aralık 2018 Salı 14:54
CHP'de İstanbul için gündeme gelen Gürsel Tekin'e Kadıköy ilçesinn teklif edileceği öğrenildi.
Başından beri “Kadıköy’ü değil İstanbul’u istiyorum” diyerek İBB için çalışmalarını yürüten İstanbul milletvekili Gürsel Tekin’in direksiyonu Kadıköy’e kırdığı iddia edildi.
Kadıköy'ü kabul edecek
MYK toplantısında Ekrem İmamoğlu’nun isminde karar kılınması üzerine Tekin’e de Kadıköy’ün teklif edileceği öğrenildi. Tekin’in de Kadıköy’ü kabul edeceği kulislerde konuşulmaya başlandı.
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