CHP’de flaş gelişme! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Apar topar harekete geçtiler

Fatih Altaylı, CHP’de bir grup Kurultay delegesinin, “tüzük değişikliği Kurultay’ı” yapmak için imza toplamaya başladığını belirtti. “İmza kampanyası bayramın ardından, 3 Temmuz’da başlayacak” ifadelerini kullanan Altaylı, kişisel web sitesinde yayınladığı yazısında özetle şunları kaydetti:

“CHP’de bir grup Kurultay delegesi, “tüzük değişikliği Kurultay’ı” yapmak için imza toplamaya başladı.

Amaç Kılıçdaroğlu’nu devirmek değil. Asıl mesele partiyi ‘demokratik” bir tüzüğe kavuşmak.

İmza kampanyası bayramın ardından, 3 Temmuz’da başlayacak.

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Partiye hem demokrasi hem de demokratik dinamizm getirecek bir tüzük isteniyor.

Parti yönetiminin de, milletvekili adaylarının büyük bölümünün de genel merkez tarafından değil, ilgili teşkilatlar tarafından belirlenmesini sağlayacak katılımcı bir tüzük.

Kurultay’ı toplamak isteyen delegeler “Eleştirdiğimiz AK Parti bile parti içinde bizden çok daha demokrat. Son seçimde en azından ön seçim benzeri bir saha yoklaması yaptı.” diyorlar.

İktidardan “liyakat” talep eden CHP’nin kendi içinde hiçbir liyakat şartı olmaması, AK Parti’den demokrasi talep eden CHP’nin kendi içinde en küçük bir demokratik bir ortam yaratmaması, AK Parti’den adalet isteyen CHP’nin kendi içinde hiç de adil olmaması artık CHP’lileri de rahatsız ediyor.”