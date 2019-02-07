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CHP'de deprem! Üst düzey isim istifa etti

CHP'de yerel düzeyde devam eden istifaların ardından üst düzey bir istifa haberi geldi. CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, görevinden ayrıldığını duyurdu.

07 Şubat 2019 Perşembe 18:02
CHP'de deprem! Üst düzey isim istifa etti

CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla duyurdu.

CHP'li Akif Hamzaçebi, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, ''12 Şubat 2018 tarihinden bu yana onurla yürüttüğüm CHP Genel Sekreterliği görevinden ayrılmış bulunuyorum. Bundan sonraki süreçte de CHP olarak Türkiye’yi aydınlık bir geleceğe taşıma mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 18:02
  1. CHP
  2. Akif Hamzaçebi

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