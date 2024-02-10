CHP'de 'KUPON Belediye' olarak görülen Ankara Çankaya'da bekleyiş devam ediyor. Geçen parti meclisinde anlaşma olmadığı için Çankaya adayı sonraki haftaya bırakılmıştı. CHP Çankaya Belediye Başkan Adaylığı için 24 kişi başvuru yapmışken, 3 ismin çekişmesi sert gelişmelere yol açtı.

EVET. ÜÇ BAŞLI CHP'DE

ÇANKAYA paylaşılamıyor.

"KUPON' BELEDIYE

ÇANKAYA için Eşbaşkanlar Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Devrik Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamları gırtlak gırtlağa mücadele edıyor.

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Gerçekten, CHP'lilerin paylaşım kavgaları yüzünden ANKARA ÇANKAYA OLALI BÖYLE

BİR FELAKET GÖRMEDİ.

SON OLAYDAN BAŞLAYALIM.

Çankaya Belediye Başkan adaylığı için Eşbaşkan Ekrem İmamoğlu, CHP Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'yi isterken, Özgür Özel de avukatı- Parti Meclisi üyesi Hüseyin Can Güner için bastırıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı'ndan adaylık için ayrılan Bekir Ödemiş'i istiyor. Kılıçdaroğlu da mevcut Başkan Alper Taşdelen'i ısrarla desteklerken, sağ kolu Eren Erdem'in Özgür Özel'in adamı Hüseyin Can Güner'in aleyhinde konuşunca, ortalık tam karıştı.

CHP'li Güner, isim vermeden Eren Erdem'e çok sert bindirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamı Erdem, bir türlü açıklanamayan Çankaya Belediye Başkan adaylığıyla ilgili iddiada bulunmuştu.

Hüseyin Can Güner'in CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Erdem, "Sırf kişisel yakınlıktan ötürü, Çankaya'da aday adaylarının iradesi, örgütün ve partililerin iradesi hiçe sayılıyor" iddiasında bulunmuştu. Eren Erdem'in bu paylaşımına Güner isim vermeden çok sert bindirerek, 'Geçmişi belirsiz, kirli bazı isimler tarafından yürütülen sistematik saldırılara bugüne kadar yanıt vermedim.

Kişiliği, kimliği, mesleği, geçmişi belli olmayan, AJAN KILIKLI SAHTEKARLARA inat bundan sonra da doğru bildiğimiz yolda yürüyeceğim' suçlamasında bulundu.

Özgür Özel'in Çankaya adayı Güner, devamında, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin Gençlik Kollarında yetişmiş, partimde birçok kademede görev almış, parti ahlakını edinmiş ve hiç çiğnememiş biri olarak, 'Ajan kılıklı sahtekarlara inat...' Partimde edindiğim her dostluğu, yoldaşlığı önemsedim. Siyasete Veli Ağbaba ile başlamadım, ama iyi ki Veli Ağbaba ile tanıştım ve onlarca/yüzlerce partilimiz gibi onunla da yol yürüdüm. Bunu hiçbir menfaat, çıkar ilişkisi ya da beklenti ile yapmadım. Bundan sonra da hiçbir beklenti ile yapmayacağım" dedi.

ÇANKAYA'DA DÜĞÜM ÇÖZÜLMEZSE

Ankara Çankaya'da mevcut başkan Alper Taşdelen'in yeniden aday gösterilmeyeceği uzun süredir kulislerde konuşuluyor.

CHP MYK üyesi Gül Çiftçi ile PM üyesi Hüseyin Can Güner, adaylık için adları öne çıkan isimler. Ancak "Eğer MYK üyelerine adaylık yolu açılırsa, başka MYK üyelerine de bu yol açılır" gerekçesiyle, kulislerde Çiftçi ve Güner'e karşı üçe bölünmiş CHP'de tartışmalar sürüyor.

CHP'de "Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel anlaşamadıkları taktirde, sürpriz bir isim aday gösterilebilir. Mesela bir Ankara milletvekili de aday olabilir" yorumları yapılıyor. Bu ismin de Ankara Milletvekili Murat Emir olduğu fısıldanıyor.

SONUÇ

Özgür Özel'in adamı Güner'in çok sert bindirmesine Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamı Eren Erdem'in cevabı, Çankaya krizinin kanla biteceği söylentilerine yol açmış durumda.

Yazar Bülent Erandaç