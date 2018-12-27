CHP'de büyük skandal! Mitinge o kare damga vurdu

İstanbul Haliç'te düzenlenen törenle bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından adaylığı ilan edilen Ekrem İmamoğlu'nun tanıtım toplantısına AK Parti'nin miting fotoğrafları damga vurdu. İmamoğlu'nun konuştuğu sırada arkaya yansıtılan fotoğrafların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından düzenlendiği, ellerinde Türk bayrağı olan vatandaşların başlarında 'Recep Tayyip Erdoğan' yazan bandanalar dikkati çekti.

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, bugün düzenlenen tanıtım toplantısının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Erdoğan'ın miting fotoğrafını kullandılar

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun hem yerel seçimler hem de İstanbul üzerine açıklamalara bulunduğu tören sırasında sinevizyona da farklı görüntü ve fotoğraflar yansıtıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun konuştuğu sırada ekrana yansıyan bir fotoğraf ise dikkatlerden kaçmadı.

Görüntüler AK Parti mitinginden

Ellerinde Türk bayrağı olan çok büyük bir kalabalığın ekrana gelen görüntüsünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yenikapı'da düzenlenen bir AK Parti mitinginden alındığı ortaya çıktı.

Söz konusu fotoğraf biraz yaklaştırıldığında, hem AK Parti bayrakları hem de bazı vatandaşların kafalarına taktığı bandanalarda 'Recep Tayyip Erdoğan' yazısı rahatlıkla okunabiliyor.