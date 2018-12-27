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CHP'de büyük skandal! Mitinge o kare damga vurdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından adaylığı ilan edilen Ekrem İmamoğlu'nun tanıtım toplantısında skandal bir olay yaşandı. Toplantıda, Ekrem İmamoğlu'nun konuşma yaptığı sırada arkaya yansıtılan fotoğrafların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından düzenlenen mitingden alındığı ortaya çıktı.

27 Aralık 2018 Perşembe 17:42
CHP'de büyük skandal! Mitinge o kare damga vurdu

İstanbul Haliç'te düzenlenen törenle bizzat CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından adaylığı ilan edilen Ekrem İmamoğlu'nun tanıtım toplantısına AK Parti'nin miting fotoğrafları damga vurdu. İmamoğlu'nun konuştuğu sırada arkaya yansıtılan fotoğrafların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından düzenlendiği, ellerinde Türk bayrağı olan vatandaşların başlarında 'Recep Tayyip Erdoğan' yazan bandanalar dikkati çekti.

CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, bugün düzenlenen tanıtım toplantısının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kamuoyuna duyuruldu.

Erdoğan'ın miting fotoğrafını kullandılar

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun hem yerel seçimler hem de İstanbul üzerine açıklamalara bulunduğu tören sırasında sinevizyona da farklı görüntü ve fotoğraflar yansıtıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun konuştuğu sırada ekrana yansıyan bir fotoğraf ise dikkatlerden kaçmadı.

Görüntüler AK Parti mitinginden

Ellerinde Türk bayrağı olan çok büyük bir kalabalığın ekrana gelen görüntüsünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yenikapı'da düzenlenen bir AK Parti mitinginden alındığı ortaya çıktı.

Söz konusu fotoğraf biraz yaklaştırıldığında, hem AK Parti bayrakları hem de bazı vatandaşların kafalarına taktığı bandanalarda 'Recep Tayyip Erdoğan' yazısı rahatlıkla okunabiliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 17:42
  1. İstanbul
  2. CHP
  3. AK Parti
  4. Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

  • Coskunakademi Coskunakademi 17 dk önce
    ...........
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc23 dk önce
    Bunlar foto-montaj ve tapet-kasetleri iyi kullanmasini bilirler. Kendilerini kandirmaktan ileri gitmez.Guya millet koyun- keci bu yoldan gecmis sizde buraya akin edin demek icin yapmak kendisine bile saygisizliktir. Kopyacilar ders gecsede hayatta bashari sagliyamazlar aynen Kaka gibi,mesela!
  • AriatoAriato30 dk önce
    Ahahahaha
  • MİLLİMİLLİ32 dk önce
    ulan bunlar daha gelmeden hırsızlığa başladılar allah korusun bide gelirse hamutuyla götürür
  • melih53melih5343 dk önce
    tipik chp teşkilatı..imamoğlunun altını kazımaya başladılar şimdiden..karadenizimizin güzel iyi insanı dindar ailenin güzel evladı istanbul içinde çok değerli bir yönetici adayı teşkilattaki ayak oyuncuların oyunlarına kurban ediliyor..
  • Hacı dayıHacı dayı50 dk önce
    Herşeyi bizden alıyorsunuz iyi hoş güzel... 

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