CHP'de büyük rezalet! Belediye başkanları kavga etti

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, koltuğunu bir başka CHP'li Akif Akay'a devretmişti. Seçimden aylar sonra iki CHP'li başkan kavgaya tutuştu.

Adana'da yayın yapan yerel Objektifa'nın haberine göre Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay'ı hedef aldı.

Karalar açıklamasında şu ifadeleri sarf etti:

"Sayın Genel Başkanımızın mimarı olduğu, büyük uğraşlarla başlattığımız, binlerce haneye umut olan, Türkiye'de öncüsü olduğumuz Halk Kart projemizin çeşitli gerekçelerle iptal edilmiş olması bizi ziyadesi ile üzmüştür.

Bu projede halk kart verilen herkes teker teker kontrol edilmiştir. Daha sonra durumunda değişiklik olanlar olmuş ise, yanlışlıklar var ise bunlar ayıklanır, yerine yeni insanlara bu kartlar verilir. Ama insanların bu şekilde mağdur edilmesini kabul edemeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, Halk Kart'ın bir an evvel yeniden başlatılması konusunda gerekli uyarıları yaptım. Gerekli maddi desteği de sağladım.

Buzdolabı boş şekilde markete gidip kartının boş olduğunu öğrenenler, yeni eğitim dönemi çocuğuna forma alamayanlar olmuş. Telafisini takip edeceğim. İlçe Belediyeleri hangi partiden olursa olsun, Adana Büyükşehir Belediyesi olarak yanlışlar konusunda uyarmak bizim sorumluluğumuzdur."

Savcılara çağrı yaptı

CHP'li Seyhan Belediye Başkanı'nın cevabı ise sert oldu. CHP'li Akay, savcılara seslendi. Akay, Karalar’ın iddia ettiği gibi Halk Kart uygulamasının kökten iptal edilmediğini belirterek şunları söyledi:

"Biz, ihtiyaç sahiplerinin ekmeğine göz dikecek bir yapıda değiliz.. Bu hizmetle ilgili birçok iddia ortaya atıldı ve suistimalde bulunulduğu öne sürüldü.. Haketmediği halde Halk Kart sahibi olanların varlığı noktasında şikayetler geldi. Bu sosyal yardımın sağlıklı ve gerçekten ihtiyaç sahibi olan ailelerin elinize ulaşması amacıyla yeni bir düzenleme yapıyoruz.. Kısa bir süre sonra da Halk Kartlar sahiplerini bulacak.."

Cumhuriyet savcılarına da seslenen CHP'li Seyhan Belediye Başkanı Akif Akay, “Belediyeler birbirlerine kayıtsız rastgele para veremezler. Zeydan Bey’in (aktarıp yardımda bulundum) dediği miktar sadece 500 bin liradır ve o da belediyemizin ASKİ’den alacağı olan 30 milyon liraya mahsuben ödenmiştir. Sayın savcıların bilgisine sunuyorum” dedi.