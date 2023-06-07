CHP'de büyük çatlak! İsyan dalga dalga yayılıyor

28 Mayıs'ta yapılan seçimde büyük bir hezimet yaşayan muhalefetin adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmek bilmiyor.

Tüm tepkilere rağmen istifa etmeyen Kılıçdaroğlu için online olarak yapılan bir ankette çıkan sonuçlar daha şimdiden tepkinin boyutlarını ortaya koyuyor.

Sonuçlar Kılıçdaroğlu için çok vahim

Oy kullanma işleminin devam ettiği ankete şimdiye kadar 26 bine yakın kişi katıldı. 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifa etsin mi?' sorusuna oy kullananların yüzde 88,19'u istifa etmesini isterken, yüzde 11,81'i ise istifa etmemesini istedi.