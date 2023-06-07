  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

BM çok ama çok sert sözlerle açıkladı! Ukrayna'daki Kahovka Barajı'na yönelik saldırıya tepki! Sorumlu tutulacak

Kanada için kritik açıklama: Yükselmeye devam ediyor

Külliye'deki yemin törenine katılmıştı! Eski Yunan bakandan bomba Erdoğan itirafı

Gram altın alınmalı mı, satılmalı mı? Uzmanından beklenmedik çıkış: Türkiye için öyle bir tahmin geldi ki! Tahminini paylaştı

LGBT'ci Ekrem'den İstanbullulara sapkınlık dayatması!

Abdullah Ağar, Hakan Fidan'la ilgili şok gerçeği açıkladı! Öyle bir şey yapmış ki, felaketin kıyısından dönmüşüz

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası müjdeleri sıraladı

Numan Kurtulmuş'tan 'Can Atalay' açıklaması!

Öküz öldü ortaklık bozuldu! Sırrı Sakık Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı

Gram altın füze gibi fırlayınca İslam Memiş son tahminini ilan etti: Ben olsam kesinlikle yapmazdım
Gündem CHP'de büyük çatlak! İsyan dalga dalga yayılıyor
Gündem

CHP'de büyük çatlak! İsyan dalga dalga yayılıyor

Yeniakit Publisher
2023-06-07 00:33:00 -
CHP'de büyük çatlak! İsyan dalga dalga yayılıyor

Online olarak yapılan oylamada 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifa etsin mi?' sorusu yöneltildi. Devam eden ankette ise şok bik sonuç ortaya çıktı.

28 Mayıs'ta yapılan seçimde büyük bir hezimet yaşayan muhalefetin adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepkiler dinmek bilmiyor.

Tüm tepkilere rağmen istifa etmeyen Kılıçdaroğlu için online olarak yapılan bir ankette çıkan sonuçlar daha şimdiden tepkinin boyutlarını ortaya koyuyor.

Sonuçlar Kılıçdaroğlu için çok vahim

Oy kullanma işleminin devam ettiği ankete şimdiye kadar 26 bine yakın kişi katıldı. 'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu istifa etsin mi?' sorusuna oy kullananların yüzde 88,19'u istifa etmesini isterken, yüzde 11,81'i ise istifa etmemesini istedi.

Fatih Portakal ne olduğunu nihayet anladı! Ya safım ya aptalım Kılıçdaroğlu’na nasıl inandım?
Fatih Portakal ne olduğunu nihayet anladı! Ya safım ya aptalım Kılıçdaroğlu’na nasıl inandım?

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fatih Portakal ne olduğunu nihayet anladı! Ya safım ya aptalım Kılıçdaroğlu’na nasıl inandım?

Vah vah vah! CHP amigosu İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu’nu böyle tokat manyağı yaptı
Vah vah vah! CHP amigosu İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu’nu böyle tokat manyağı yaptı

Medya

Vah vah vah! CHP amigosu İsmail Saymaz, Kılıçdaroğlu’nu böyle tokat manyağı yaptı

CHP amigosu Can Ataklı, o fotoğrafı görünce kırmızı görmüş boğaya döndü! Kılıçdaroğlu’na kim getiriyor bunları, kim pazarlıyor?
CHP amigosu Can Ataklı, o fotoğrafı görünce kırmızı görmüş boğaya döndü! Kılıçdaroğlu’na kim getiriyor bunları, kim pazarlıyor?

Medya

CHP amigosu Can Ataklı, o fotoğrafı görünce kırmızı görmüş boğaya döndü! Kılıçdaroğlu’na kim getiriyor bunları, kim pazarlıyor?

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinde bomba "Abdullah Gül" detayı! Böyle duyurdu
Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinde bomba "Abdullah Gül" detayı! Böyle duyurdu

Medya

Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinde bomba "Abdullah Gül" detayı! Böyle duyurdu

Koltuk sevdalısı Kemal'den skandal Erdoğan açıklaması
Koltuk sevdalısı Kemal'den skandal Erdoğan açıklaması

Gündem

Koltuk sevdalısı Kemal'den skandal Erdoğan açıklaması

Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'nu böyle rezil kepaze etti! Köpeği bile onu görse...
Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'nu böyle rezil kepaze etti! Köpeği bile onu görse...

Medya

Fatih Altaylı, Kılıçdaroğlu'nu böyle rezil kepaze etti! Köpeği bile onu görse...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23