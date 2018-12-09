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CHP'de bir istifa daha! Görevini bıraktı

CHP Didim İlçe Yönetim Kurulu üyesi olan ve eğitim sekreterliği görevini üstlenen Eda Demir, partisindeki görevini bıraktığını açıkladı.

09 Aralık 2018 Pazar 10:43
CHP'de bir istifa daha! Görevini bıraktı

2017 yılında yapılan Genel kurulda CHP Didim ilçe yönetim kurulu seçilen ve daha sonra eğitim sekreterliği görevini üstlenen eğitimci Eda Demir, partisindeki görevinden istifa etme kararı aldığını söyledi.

Sosyal medyadan açıkladı

Demir istifasını sosyal medya hesabından paylaştı. CHP'den mücadeleye devam edeceğini belirten Demir "Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli üyeleri ve emekçileri Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında olmaktan gurur duyan bir arkadaşınız kardeşiniz yoldaşınız olarak bir yıldır büyük emek ve fedakarlıkla yer aldığım ilçe yönetiminden istifa ediyorum." dedi.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 10:43
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