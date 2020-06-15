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Siyaset

CHP'de bir ağzı bozuk daha deşifre oldu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yardımcısı İdil Solgun da küfürcü çıktı. Solgun’un Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik küfür içerikli paylaşımları ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 09:16:00 - 2020-06-15 09:24:57
CHP'de bir ağzı bozuk daha deşifre oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl BaşkanI Canan Kaftancıoğlu'nun yardımcısı İdil Solgun'un sosyal medyada yer alan küfür içerikli paylaşımları ortaya çıktı. Solgun'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iletiler saptandı.

Küfür etti, "ölsün" dedi

CHP'li İstanbul İl Başkan yardımcısı İdil Solgun'un "Bugün o.ç (Küfür kısaltıldı) Tayyip Erdoğan'ın doğum günüymüş. 26 Şubat'a lanet olsun en kısa zamanda ölüm yıldönümünü kutlarız umarım" yazdığı belirtildi.

"AK Partililer arabalarına gaz bombası atmalı" dedi

Sosyal medyada yer alan iletileri arasında farklı içerikli paylaşımları bulunan Solgun'un, "AKP bayraklarıyla mitinge giden arabaların hepsinin içine gaz bombası atıcan bakalım nasıl oluyomuş o zaman konvoyla düt düt nah giderler" diyerek AK Partililerin ölmesini istediği anlaşıldı. Solgun'un söz konusu tweetlerinin deşifre olması ardından hesabını kilitlemesi dikkat çekti. (Sabah)

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Yorumlar

Yusuf

Bunları toprak bile kabul etmeyecek inşaallah kurdukları oyunlarda bozguna ugrarlar
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Orhan

Seceremi yazmissin
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