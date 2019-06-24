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CHP'de "Ben başlattım" kavgası!

Millet İttifakı adına girdiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Ekrem İmamoğlu'nun galibiyeti sonrası Kemal Kılıçdaroğlu "Ben başlattım" sözleriyle İstanbul'un kazanılmasında asıl mimarın kendisi olduğunu söyledi. Kılıçdaroğlu cephesi de söylemleriyle destek verdi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 19:33
CHP'de "Ben başlattım" kavgası!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan Ekrem İmamoğlu'nun galibiyeti sonrası Kemal Kılıçdaroğlu hemen bir açıklama yaparak İstanbul'un kazanılmasında asıl mimarın kendisi olduğunu işaret etti.

"Her şeyi ben başlattım" diyerek aba altından sopa gösterdi

Kılıçdaroğlu konuşmasında şunlara değindi " Her şey neyle başladı biliyor musunuz? Her şey Adalet Yürüyüşü’yle başladı. Adalet istedik, huzur istedik. ‘Hak, hukuk ve adalet.’ dedik. Bütün dünyaya sesimizi duyurduk, herkese sesimizi duyurduk. Mısır’daki sağır sultana bile sesimizi duyurduk. Hakkı, hukuku ve adaleti istedik. Getirmek istemediler, engellemek istediler. Bütün engelleri hep birlikte aştık. En son İstanbul seçimlerini de aştık. Bizler hep birlikte, emin olun bir demokrasi destanı yazdık." dedi.

Bu konuşmanın ardından bazı partililer de bu minvalde sosyal medyadan destek tweeti attılar. Daha ilk günden yaşanan bu durum CHP'de koltuk kavgasının ilk fitili olarak değerlendirdi. 

İşte o tweetler:

Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Yıldız Kaya

İzmir Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal

20 ve 23. Dönem Milletvekili, 54. Cumhuriyet Hükümeti'nde Devlet Bakanı

27. Dönem CHP Hatay Milletvekili Milli Eğitim Komisyonu Üyesi

CHP Ümraniye Belediye Başkanı Adayı

CHP Kütahya Milletvekili 

Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı 
 

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 19:33
  1. Kütahya
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Hatay
  5. Eskişehir
  6. chp
  7. Kılıçdaroğlu
  8. imamoğlu
  9. SİYASET Haberleri

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