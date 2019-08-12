CHP’de bayramlaşma töreni

Kurban Bayramı’nın ikinci gününde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanlığında bayramlaşma töreni düzenlendi.

Programa CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, İyi Parti İl Başkanı Gökmen Kenan Özdal, Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, "Kurban Bayramı’nın ikinci günü dostlarımızla bayramlaşıyoruz. Basın mensuplarımız aracılığıyla burada olmayan tüm Malatyalı hemşehrilerimizin Kurban Bayramını şahsım ve temsil ettiğim, her zaman gurur duyduğum CHP ve Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu adına yürekten kutluyorum. Hepinizin bayramı kutlu olsun" dedi.

Bayramların kardeşlik, sevgi ve hoşgörünün ön plana çıktığı günler olduğunu ifade eden Kiraz, "Bayramlaşma törenimize katılan sivil toplum temsilcilerine ve başkanlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Eylül ayı içerisinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Malatya’da olacağını da ifade eden Kiraz, "CHP il binamızın açılışını yapacağız. Yeni binamızda Malatyalılara daha iyi hizmet sunmaya çalışacağız. Tüm Malatyalı hemşehrilerimizin bayramını kutluyorum" diye konuştu.