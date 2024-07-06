CHP’de Batı’ya yaranma yarışı! İp iyice kopmuş! Şu rezilliğe bakın hele

Aydınlık gazetesi yazarı İsmet Özçelik, CHP içerisindeki Batı’ya yaranma yarışını ele aldı. Özçelik, CHP’de öne çıkan üç grubun Batı ile ilişkilerini ve politikalarını inceledi. Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun Batı’ya yakın duruşlarını eleştiren yazar, CHP’nin Batı’nın istediği hale getirildiğini ve Türkiye’nin temel sorunlarına duyarsız kaldığını vurguladı. Özçelik, dikkat çeken yazısında şunları kaydetti:

"CHP’de öne çıkan 3 grup:

Özgür Özel’le birlikte hareket edenler…

İmamoğlu ekibi…

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler…

İmamoğlu’nu biliyoruz.

ABD ve İngiltere’nin gözdesi.

AB de ona sıcak.

İmamoğlu fazla çekinmiyor.

Bağlılığını saklamıyor.

KILIÇDAROĞLU

İsveç İpekyol Enstitüsünün raporu…

Batı planı çok önce yapmış.

Baykal’ın istifaya zorlanması…

Yerine Kılıçdaroğlu’nun geçirilmesi…

Televizyon programlarıyla desteklenmesi…

CHP’nin dönüştürülmesi…

Batı’nın istediği hale getirilmesi…

ABD’lilerin deyimi ile…

Uzaklarında değil, yakınlarında durması…

Kılıçdaroğlu bu planın parçası oldu.

CHP’yi köklerinden kopardı.

ÖZGÜR ÖZEL

Yeni Genel Başkan Özgür Özel…

“İmamoğlu’nun adamı” denmişti.

Ama koltuğa oturunca değişti.

Bağımsız hareket etmeye başladı.

Bu nedenle farklı bir politika izleyebilir miydi?

Gerçi hep parti yönetimindeydi.

Ancak yine de birçok kişi meraklanmıştı.

EKRANLAR

Son dönemde ekranları çok sevdi.

Sürekli bir yerlerde konuşuyor.

Bu kadar konuşması doğru mu bilmiyorum.

Hele liderlik birikimin yoksa…

Neyse bu onun sorunu.

Biz gelelim söylediklerine…

Dünyaya bakışına, Batı ile ilişkilerine…

Türkiye’nin temel sorunları konusunda düşündüklerine…

KIBRIS

En son T24’e konuştu.

“CHP Kıbrıs’ı konuşmaktan korkmamalı” dedi.

Bana garip geldi.

Kıbrıs Barış Harekâtını yapan CHP.

KKTC’nin kurulmasında payı yüksek.

Özgür Özel ne demek istedi acaba?

Yoksa “iki devletli çözüme” mi itiraz ediyor.

CHP Batı’nın “tek devletini” mi istiyor?

AB

Almanya eski Başbakanı Helmut Schmidt…

“Türklere haksızlık yapıyoruz.

Almayacağımızı bile bile…

ABD baskısıyla aday üye yaptık” demişti.

Yani AB’nin niyeti belli.

Türkiye’yi almayacaklar.

Asya’ya kaymayalım diye…

ABD isteğiyle AB kapısına bağladılar.

Olay bu kadar açık.

Özgür Özel hâlâ AB hayalleri kuruyor.

Hem de Yunanistan ve Rumlarla…

Süre de veriyor 2 yıl.

“Her istenileni yaparım” havasında.

ŞİÖ

Erdoğan’ı şöyle suçluyor:

“Erdoğan’ın hedefinde AB yok.

Niyeti Şangay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) üyelik.”

Özel ŞİÖ ülkelerini suçluyor.

“Otoriter” yönetimlerden söz ediyor.

Batı ile kişi başı gelirleri karşılaştırmış.

Belli ki ekonomi kurmayları zayıf.

Dünya nüfusunun büyük bölümü…

Dünya üretiminin yarıdan fazlası…

Yeni teknolojilerin merkezi…

Büyümenin motoru ŞİÖ…

Pandemide gördük.

Çin yavaşladı, dünya ekonomisi durdu.

NATO

NATO’ya girdik gireli belimiz doğrulmadı.

Başımıza gelmeyen kalmadı.

Özel, NATO’dan çıkmadan söz etmiyor.

NATO’ya bağlılık vurgusu yapıyor.

Rusya ve Çin’i suçluyor.

Hem de Batı ağzıyla.

Bütün dünya Asya’ya gidiyor.

Özel Asya’ya, Çin’e, Rusya’ya gözünü kapatıyor.

YARIŞ

Demirtaş, Kavala sevdası…

DEM’e destek, birlikte mitingler…

LGBT’ye bakanlık vaadi…

Daha neler, neler…

İp iyice kopmuş.

CHP’deki gruplar…

Birbirlerinden fazla farkları yok.

Milli duruşta değil, Batıcılıkta yarışıyorlar. (...)"