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Gündem CHP'de asansör rantı iddiası! Suç duyurusunda bulundular
Gündem

CHP'de asansör rantı iddiası! Suç duyurusunda bulundular

Yeniakit Publisher
2023-10-04 19:25:00 -
CHP'de asansör rantı iddiası! Suç duyurusunda bulundular

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Başdanışmanı Engin Özkoç ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan’ın bir asansör firması üzerinden CHP’li belediyelerde kişisel rant elde ettiklerine ilişkin iddialar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhuriyet Halk Partisi tüzel kişiliği adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvurularda, iddiaları dile getiren, CHP’den ihraç edilmiş Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve yine CHP’den ihraç edilen eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile Sabah Gazetesi köşe yazarı Mahmut Övür hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulunuldu.

CHP, söz konusu kişiler hakkında “İftira”, “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma”, “Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret” ve “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik” suçları üzerinden soruşturma başlatılması ve kamu davası açılmasını talep etti.

Ne olmuştu?

Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve Tuncay Özkan hakkında iddialarda bulunmuştu.

Tanju Özcan, "Sayın Engin Özkoç, belediye başkanı seçildiğim dönemde beni aradı, 'Asansör kontrolü işlerini şu firmaya vermenizi istiyoruz' dedi, 'Bunun sosyal amacı var mı?' dedim. Sonra Genel Başkan'ı aradım, görüşemedim. Şükran Kütükçü'yle görüştüm 'Bu firmaya vermek istemiyorum, burnuma kötü kokular geliyor. Genel Başkan'a sorar mısınız?' dedim. Sayın Genel Başkan 'Hayır, benim bu konuda bir bilgim yok' dedi" demişti. Özcan, 'Partideki yolsuzluklar ortaya çıkacağı için gitmiyor'u kim için söylediniz?" sorusuna ise "Genel Başkan ve arkadaşları için söyledim" yanıtını vermişti.

Serdar Aksoy ise "Ankara'da Levent Göktaş ile görüştüm. Bana 'Tuncay Özkan'ın senden bazı talepleri olacak' dedi. Ben de 'Tamam' dedim. Tuncay Özkan ve o zamanın CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, İzmir'deki tüm belediyeleri dolaştılar. Bana da And Asansör ve Güneş Medya için geldiler. İzmir Körfezi'ne bakan, 1800 villa yapmayı planladığımız 1.5 milyon metrekarelik çok değerli bir arazi vardı. Tuncay Özkan, bu araziyi de istedi. ANKA Haber Ajansı ile KRT Medya'ya her ay belli tutarda para yatırmamız istendi. Hepsini reddettim. Bunu da vermedim. Bizi haraca bağlıyorlardı. CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı And Asansör ya da Güneş Medya'ya para toplamak için belediyelere gider mi?" demişti.
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