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CHP'de anketler masaya geldi

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yerel seçim gündemiyle Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Görüşmede seçim bölgelerinden gelen anketlerin ele alınacağı bildirildi.

06 Aralık 2018 Perşembe 10:45
CHP'de anketler masaya geldi

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) yerel seçim gündemiyle toplandı. 

Anketler masada

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanan MYK'de yaklaşık 300 seçim bölgesi için yapılan eğilim ve merkez yoklaması ile anket çalışmaları ele alınacak.

MYK durumunu görüştüğü adayları saat 13.00'te yine Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak PM'nin onayına sunacak. 

MYK'nin ardından, aralarında Hatay, Aydın, Muğla ve Eskişehir'in de bulunduğu büyükşehirler ile 300'e yakın il, ilçe ve belde adayının PM onayına sunulması bekleniyor. 

CHP 24 Ekim'de 105, 14 Kasım'da ise 147 belediye başkan adayını belirlemişti.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:45
  1. Muğla
  2. Hatay
  3. Eskişehir
  4. Aydın
  5. CHP Merkez Yönetim Kurulu
  6. Kemal Kılıçdaroğlu
  7. yerel seçim
  8. yerel seçim anketleri

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