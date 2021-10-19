CHP’de adaylık savaşı erken patladı

İstanbul’un onca sorunu çözüm beklerken şehir şehir gezen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ziyaretleri CHP genel merkezinde gerilime neden oldu. Büyükşehir belediye başkanlarının görevde kalması yönünde açıklamalar yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun aksine, İBB Başkanı İmamoğlu’nun son dönemdeki yurt gezileri adaylık sinyali olarak yorumlandı. Konuyla ilgili gazetemize konuşan siyasetçiler CHP’de adaylık kavgasının yaşandığına dikkat çekti.

Herkesin aklında adaylık var

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “Şu anda CHP’de bir herc-ü merc, bir kaos yaşanıyor. Genel başkanlarının, başkan yardımcılarının, belediye başkanlarının aklından cumhurbaşkanlığı adaylığı geçiyor. Birbirinden habersiz hareket ediyor, birbirine çalım atıyor, birbirlerini ekarte etmeye çalışıyor ve sonucu endişeyle bekliyorlar. Dolayısıyla CHP’de yaşananlar adaylık yarışındaki kavga halini ortaya koyuyor” dedi. CHP’de yaşanan koltuk kavgasının, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu ülke için için bulunmaz bir lider olduğunu daha net bir biçimde gözler önüne serdiğini kaydeden Aydemir şöyle devam etti: “İmamoğlu’nun yaptığı yurt gezileri değil resmen adaylık turlarıdır. Ve bunu yaparken de HDP’yle çok sıkı ilişki içerisinde olmaya azami gayret sarf ediyor. Çünkü İstanbul’daki seçimleri kendisine HDP’nin kazandırdığını çok iyi biliyor. Aynı şekilde Kılıçdaroğlu da HDP ile kol kola. Cumhurbaşkanlığını kazanabilmek için her ikisi de PKK’ya kol kanat germiş, binlerce insanın katlinde parmağı olan PKK’nın siyasetteki uzantısıyla birlikte yürümeyi içlerine sindirebiliyorlar. Ama bunların HDP’ye olan yakınlığına milletin, özellikle Kürtlerin sıcak bakması söz konusu değil. Vatansever Kürtler olanı biteni yakından görüyor. İster Kılıçdaroğlu, ister İmamoğlu, İsterse Mansur Yavaş hangisi aday olursa olsun hiçbirinin sonuç alması mümkün değil.”

CHP’de artık sular durulmaz

AK Parti 26. Dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner: “Ekrem İmamoğlu siyaseten ‘genel başkanımın emrindeyim’ dese de ‘cumhurbaşkanlığına aday değilim’ dese de bu saatten sonra arkasına aldığı rüzgârı kullanarak önce cumhurbaşkanlığı adaylığına, olmazsa CHP liderliğine oynayacaktır. İmamoğlu arkasına aldığı bu rüzgarı kullanamazsa, belediye başkanlığından sonra siyaseten bir hiç olmaya mahkum kalacağını çok iyi biliyor. CHP genel merkezi de İmamoğlu’nun aklından geçenleri bildiği için rahatsızlık duymaya başladı. Çünkü İmamoğlu liderden de genel merkezden de çok daha etkili bir aktör olduğunu göstermeye başladı. CHP bu durumdan rahatsız olsa da bundan sonra CHP’de İmamoğlu ve Mansur Yavaş üzerinden suların durulmayacağı kanaatindeyim” dedi. İmamoğlu’nun Diyarbakır ziyareti sırasında evlat nöbetindeki anneleri ziyaret etmemesini de değerlendiren Metiner şunları kaydetti: “İmamoğlu bundan sonraki siyaset hayatında asla HDP’siz yol yürümez. Bu nedenle HDP’yi küstürecek hiçbir girişimde bulunmayacaktır. Diyarbakır annelerini ziyaret etmemesi de bu yüzdendir.”

Hani göstermelik bir makamdı!

AK Parti MKYK Üyesi Avukat Mücahit Birinci, “Sadece CHP’de değil Millet İttifakı’nda bir adaylık çıkmazı var. AK Parti vizyon projeleriyle gelecek hedeflerine doğru emin adımlarla yürürken bunlar hâlâ aday belirleyemediler. Hiçbir zaman tatbiki mümkün olmayan ‘Güçlendirilmiş parlamenter sistem’ diye bir saçmalığı uydurmuşlar öyle yürüyüp gidiyorlar. Diğer yandan da hem kadük, yani seçilmeden önce mutabakatla yetkilerinden vazgeçmiş bir cumhurbaşkanı teklif edip hem de bu göstermelik makam için savaşıyorlar. Sonra da bu iktidarsızlığı kabul etmiş bir cumhurbaşkanı adayını vatandaşa takdim edecekler. Kadim şehirlerimiz ve kurumlarımız siyasetin mezesi değildir. CHP’liler kendi iç çekişmelerinde makamlarımızı alet etmemelidir.”