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CHP'de adaylar belli oldu

CHP'de bugün yapılan MYK'da, üç şehrin adayları belirlendi. Buna göre, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Vahap Seçer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, Kahramanmaraş için ise Ali Öztunç isimleri açıklandı.

04 Ocak 2019 Cuma 15:13
CHP'de adaylar belli oldu

CHP'de yerel seçimlere dönük aday belirleme çalışmaları sürüyor. Partide bugün iki önemli toplantı vardı.

Sabah saatlerinde toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında yeni adayların durumu görüşüldü.

Karara bağlanan adaylar saat 14.00'te Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan PM'nin onayına sunuldu.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Vahap Seçer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, Kahramanmaraş'ta Ali Öztunç olarak belirlendi.

Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 15:13
  1. Kahramanmaraş
  2. Mersin
  3. Bursa
  4. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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