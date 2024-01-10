CHP'de 3'lü savaş! İmamoğlu bastırıyor Özel direniyor!

İstanbul ve Ankara arasında çift başlı bir yönetime teslim olan CHP'de, bu kez "İzmir ve Eskişehir krizi" patlak verdi. İki büyükşehirde belirlenecek olan belediye başkan adayları konusunda görüşmeler içinden çıkılmaz bir hal aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, iki ilde de kendi adaylarını genel merkeze kabul ettirmek için yoğun mesaiye devam ettiği bildirildi.

CHP'de belediye başkan adaylarının belirlenme süreci, Ekrem İmamoğlu'nun baskısı altında devam ediyor.

İstanbul'un tüm ilçelerindeki adayları kendi belirlemek istediği için CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile sert tartışmalar yaşadığı iddia edilen İmamoğlu, Eskişehir ve İzmir'i de 'kendi denetiminde' görmek istiyor.

BÜYÜKERŞEN'E TASFİYE OPERASYONU

İmamoğlu'nun, kurultay sürecinde kendi yanında saf tutan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı yapmak için harekete geçtiği uzun süredir biliniyor.

O dönem Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren Yılmaz Büyükerşen'i koltuğundan indirmek isteyen İmamoğlu, Özgür Özel'i de son dönemdeki yoğun baskısıyla zora soktu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Önceki gün Büyükerşen'i Eskişehir'de ziyaret eden Özel'in kalp kırmadan Kazım Kurt'un adaylığını netleştirmeye çalıştığı, Büyükerşen'in ise ısrarından bir türlü geri adım atmadığı iddia edildi.

Özel'in, Büyükerşen'in arzusuna rağmen Kazım Kurt'u aday göstermesi halinde Eskişehir'de CHP'ye yönelik yeni bir tepkinin oluşması ve büyük oy kaybının yaşanmasından çekindiği öne sürüldü.

İZMİR'DE 3'LÜ SAVAŞ

CHP'li belediyeler yönetiminde yıllardır bakımsızlığa terk edilen İzmir'de ise mevcut belediye başkanı Tunç Soyer koltuğu bırakmak istemiyor.