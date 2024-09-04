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CHP’de 10 milyonluk vurgunu kim yaptı? Hürrem şifreyi verdi: "CHP’nin mahir ağababaları" Mahir Başarır ve Veli Ağbaba mı?

Yeniakit Publisher
2024-09-04 13:37:00 - 2024-09-04 13:40:27
CHP’de 10 milyonluk vurgunu kim yaptı? Hürrem şifreyi verdi: "CHP’nin mahir ağababaları" Mahir Başarır ve Veli Ağbaba mı?

CHP'nin Çankaya Belediyesi'nde yaşandığı iddia edilen 10 milyonluk yolsuzluk skandalı, partiyi sarsmaya devam ediyor. OdaTV yazarı Hürrem Elmasçı’nın köşesine taşıdığı bu iddialar, CHP’li iki isim üzerine yoğunlaştı. Elmasçı, Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde yapılan ihalenin usulsüz bir şekilde pazarlık usulüyle açıldığını belirtti. İhaleyi kazanan firma, aynı işi önceki firmadan 10 milyon TL daha fazla bedelle almış. Bu işin arkasında kim var? Elmasçı’nın imalı ifadeleri ve kullandığı "CHP’nin mahir ağababaları" ifadesi Mahir Başarır ile Veli Ağbaba'yı mı işaret ediyor?

Elmasçı, “CHP'nin mahir ağababaları” ifadesini kullanarak partinin gediklisi olan iki kişinin bu oyunda parmağı olduğunu ima etti. İsimleri açıklamayan Elmasçı’nın kullandığı şifreler, akıllara CHP Milletvekilleri Mahir Başarır ve Veli Ağbaba'yı getirdi. Elmasçı’nın bu iki ismi açıkça belirtmemesi ise soru işaretlerine neden oldu.

Elmasçı bu günkü yazısında aldığı bir bilgiyi köşesine taşıdı.

Çankaya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü de Katı Atık Toplama ve Nakli için Araç ve İş Makinesi Kiralama Hizmet Alımı İşi adı altında bir ihalenin, ‘açık ihale usulü’ ile açılması gerekirken pazarlık usulü ile açılmış.  Ve 10 senedir bu işi yürütmekte olan firma nedense davet edilmemiş..

Önceki işleri yapan firma, aynı işi aynı araç ve ekipmanla 12 milyon TL’ye yapıyorken yeni ihalenin tutarı ise 22 milyon TL… 2 aylık tam bedeli 44.005.400,00TL, KDV hariç.

Hürrem Elmasçı “aradaki 10 milyon TL’lik fark nasıl ödenecek dersiniz?” diye sorduktan sonra cevabı da kendisi veriyor.

“Elbette Çankayalıların cebinden!”

 

Bu yolsuzluk iddiaları, CHP’nin halka hesap verme sorumluluğunu yeniden gündeme getirirken, partinin içindeki bu tür skandalların nasıl ele alınacağı merak konusu. Hürrem Elmasçı’nın yazısı, CHP’nin içindeki karanlık ilişkilerin sorgulanmasını zorunlu kılıyor.

Elmasçı’nın imalı ifadeleri ve kullandığı "CHP’nin mahir ağababaları" ifadesi, kamuoyunda Mahir Başarır ve Veli Ağbaba gibi CHP milletvekillerini işaret ettiği yorumlarına neden oldu. Şimdi herkesin merak ettiği soru, bu iki ismin gerçekten Elmasçı’nın ima ettiği kişiler olup olmadığı. CHP içinde büyük bir krize dönüşebilecek bu iddialar, partinin şeffaflık ve hesap verme zorunluluğunu bir kez daha gündeme getirdi.

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