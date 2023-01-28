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Siyaset CHP zulmünü simgeleyen afiş CHP Genel Merkezine asıldı
Siyaset

CHP zulmünü simgeleyen afiş CHP Genel Merkezine asıldı

Demokrat Parti’nin 1950 genel seçimleri kampanyasında kullandığı “Yeter! Söz milletindir!” sloganı CHP zulmüyle mücadelenin bir sembolü haline gelmişti. O tarihi sloganın bugün dev bir afişte yazılı olarak CHP Genel Merkezi’ni süslemesi dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 06:40:00 -
CHP zulmünü simgeleyen afiş CHP Genel Merkezine asıldı

Demokrat Parti’nin 1950 seçimlerinde dönemin iktidarı CHP’ye karşı kullandığı “Yeter! Söz milletindir” sloganı bugün, sloganın hedefindeki CHP’nin Genel Merkezi’ni süslüyor. Demokrat Parti’nin, dönemin CHP’sine karşı büyük bir zafer kazandığı 1950 seçimlerinde kullandığı slogan, AK Parti-CHP arasında yeni bir polemiğe sahne oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950’de ‘Yeter! Söz milletindir’ diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmıştır. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün 6’lı Masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu müstemleke heveslilerine ‘Yeter’ diyecektir” demişti. Seçim için 14 Mayıs tarihi kesinlik kazanırken,


CHP Genel Merkezi’ne CHP zulmüyle mücadelenin sembolü haline gelen “Yeter! Söz Milletin” sloganının yazılı olduğu afişin asılması dikkat çekti.
KAYNAK:YENİŞAFAK

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