CHP zulmü can yakıyor

YAVUZ SELİM İSTANBUL

Birçok münferit olayı AK Parti iktidarına mal ederken, CHP’nin yönettiği yerlerde ise adam kayırma, yandaşları işe alma gibi sebeplerden dolayı insanların ya intihar ettiği ya kendini yaktığı ortaya çıktı. Son örneği Marmaris’te görülen acı hadiseyle görülen CHP’nin vatandaşa kan kusturması sebebiyle yakın dönemde yaşanan olaylardan bazıları şöyle:

Gariban kçmürcüyü yaktılar!

Parasını ödeyip kiraladığı arsada depo olarak kullandığı yeri boşaltması için CHP’li Marmaris Belediyesi Zabıta ekiplerinin baskı uygulayıp zor kullanması üzerine çaresiz kalıp vücuduna benzin dökerek kendisini yakan kömürcü Süleyman Ekici hayatını kaybetti. Babası adına depoyu kiralayan oğlu Nuri Ekici, söz konusu alanla ilgili Marmaris Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 1 Aralık 2021’de verdiği Kapı Numarası evrakıyla Esnaf Odası ve Vergi Dairesi kayıtlarını, Tapu Senedini, Kira Kontratını paylaşarak haklı olmalarına rağmen arsalarının nasıl gasp edilmek istendiğini gözler önüne serdi. “Çatık kaş” CHP belediyeciliği yüzünden cayır cayır yanarak can veren kömürcü Süleyman Ekici, medyada neredeyse hiç yer bulamadı.

CHP parasını vermeyince...

Yolsuzluklarla çalkalanan CHP’li Ataşehir Belediyesi’nden parasını alamayan işçi Ramazan Karabacak, Belediye Başkan Yardımıcısı Kutlu’ya, “Kendimi mi yakayım” dedi. Kutlu’nun “Yakarsan yak” demesi üzerine benzin döküp ateşe verdi. Ağır yaralanan Karabacak, CHP mağduru olarak hayatını sürdürmeye çalışıyor. En küçük hadisede dahi AK Parti aleyhine kampanyalar yürüten medya, STK’lar ve Millet İttifakı siyasileri, Karabacak’ın mağduriyeti karşısında üç maymunu oynadı.

Vefasızlık intihara sürükledi

Kocaeli Kartepe’de üyesi olduğu CHP’nin bayrağını asarken düşen ve gözünden yaralanarak engelli kalan 28 yaşındaki Tugay Adak, kendisine verilen sözler tutulmayınca bunalıma girerek intihar etti. 2014’te yaşanan olayda gözünü kaybeden Tugay Adak’ı hastanede ziyaret eden Kılıçdaroğlu, ev ve destek sözü vermişti. Ancak Adak’ın borçlarını ödemesine bile destek verilmedi. Henüz 28’inde intihar ederek hayatını kaybeden Adak’ın vefatından sonra borçlarını partisi değil arkadaşları ödedi. Olayın ardından sarsılan Tugay Adak’ın partili arkadaşları, üyesini intihara sürükleten CHP’den istifa etti. CHP Kandıra İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Uçar’ın istifasıyla başlayıp CHP Kartepe İlçe yöneticileri Cihan Çakır, Fatih Harbi, Yasin Çakmak ve Elif Sert ile devam eden istifalar, CHP Kocaeli İl Gençlik Kolları eski yöneticisi Umut Bali, parti üyesi Meltem Sarı, geçmiş dönemlerde İzmit İlçe yöneticiliği yapan Aysun Özcan Erenkaya’nın istifalarıyla devam etti. “Parti zihniyetinden utandığını” söyleyen Umut Bali, CHP üyeliğinden de istifa ettiğini duyurdu. Bütün bu olaylar ve istifalar, CHP yandaşı medya tarafından karartıldı.

CHP Mağduru çıkınca sustular

Mersin’in Tarsus ilçesinde ise kendisini yakan Mustafa Şenol B. isimli vatandaşın hadisesi üzerinden CHP medyası, “Maddi imkansızlıklar yüzünden kendini yaktı” algısı oluşturdu. CHP’li Barış Yarkadaş, “İşsiz vatandaş ‘çocuklarım aç’ dedi, Valilik önünde kendini yaktı” paylaşımı yaptı. Daha sonra Şenol B.’nin CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde işçi olduğu ve yandaşlara kadro açılabilmesi için işten çıkarıldığı ortaya çıktı. Seçimden önce işçi çıkarmama üzerine şeref sözü verilmesine rağmen kovulan Şenol B.’nin arkadaşı, “Yakın tarihte bir araç kiralamıştı. Kiraladığı araçla da kaza yapmış araç kaskosuz çıkınca 15 bin TL’ye yakın para ödemek zorunda kalmıştı. Üstüne bir de işten çıkarılınca sıkıntıya girmiş. Garibimin ikiz bebeği var” demişti.

‘Kılıçdaroğlu beni dolandırdı’

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından dolandırıldığını söyleyen Ragıp Çiçen da, CHP Genel Merkezi önünde kendini yakma girişiminde bulundu. Kılıçdaroğlu yüzünden 250 kişinin çalıştığı atölyesinin battığını ve bütün mal varlığını kaybettiğini belirten heykeltıraş Ragip Çiçen, içi tiner, benzin ve tüp dolu olan otomobili ile CHP Genel Merkez binasının önüne geldi. Hızla arabadan inen Çiçen, yanında getirdiği çaputları yaktı. Olay yerinde hazır bekleyen polislerin duruma müdahale edip çaputları söndürmesi üzerine Çiçen ölümden döndü.