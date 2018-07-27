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CHP zıvanadan çıktı! 'Rüşvet ve tehdit pazarı kuruldu, Aleviler tehdit ediliyor...'

CHP'de olağanüstü kurultay kavgasının perde arkası, dışarıdan görüldüğünden tamamen farklı!.. İddiaya göre, imza için kimi belediye başkanları ve il başkanları 'tehdit' edilirken, kimilerine de 'rüşvet' teklifi yapılıyor. Kimilerinin ise mezhepsel kaygıları kullanılıyor.

27 Temmuz 2018 Cuma 10:40
CHP zıvanadan çıktı! 'Rüşvet ve tehdit pazarı kuruldu, Aleviler tehdit ediliyor...'

CHP'de kurultay krizi üst üste açıklamalar ve suçlamalarla her gün biraz daha büyürken, perde arkasında yaşananlarla ilgili çarpıcı bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Muharrem İnce taraftarları imza için belediye başkanları ve parti il ve ilçe başkanlarını 'üstü örtülü tehdit' ya da 'rüşvet'le ikna etmeye çalışırken, Genel Merkez'deki bazı isimler de imza veren Alevi delegelere ulaşarak "CHP'de Aleviler tasfiye edilmek isteniyor" diye imzalarını geri çektiriyor...

İMZA TOPLAMA İŞİ NASIL YÜRÜYOR?

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, kendisine gelen yüzlerce telefon ve mesajdan, 'imza toplama işi'nin delegeler kadar belediye başkanları üzerinden ilerlediğini fark ettiğini belirterek "Taraflar, başkanlara sıkı markaj yapıyormuş" dedi ve iki örnek verdi. Örneklerden biri 'üstü örtülü tehdit' diğeri ise bildiğiniz 'rüşvet' şeklindeydi. İşte Zeyrek'in verdiği o iki örnek:

NASIL TEHDİT EDİLİYOR?

Örneğin, nüfus açısından Türkiye’nin ilk 30 yerleşim yeri arasında yer alan bir belediyenin başkanı, kurultaycı ekibin kendisini arayıp “İmzalar toplandıktan sonra trene binmenin bir faydası olmayacak” dediğini aktardı.

NASIL RÜŞVET TEKLİF EDİLİYOR?

Güneydoğu’da bir il başkanı, bir hemşerisini batıda bir belediyeye yerleştirmek için 4 yıldır uğraşıyormuş. Batıdaki belediyenin başkanı geçen hafta aramış ve “10 kadron hazır. Kurultay için imza verin yeter” demiş. Daha neler neler...

'ALEVİLER TASFİYE EDİLİYOR' DİYE İMZASINI GERİ ÇEKENLER...

Genel Merkez de boş durmuyor haliyle. İmza verenleri tespit etmek için büyük gayret sarfeden Genel Merkez'den bazı isimlerin, imza veren bazı Alevi delegeleri "Aleviler CHP'den tasfiye edilecek" diye izmazalarını geri çektirdikleri belirtiliyor. Deniz Zeyrek bunu şöyle özetledi: "Bu arada Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan başta olmak üzere bazı parti yöneticilerine tepki olarak imza veren çok fazla delegeyle konuştum. Bazıları “Aleviler tasfiye ediliyor” kaygısıyla imzalarını geri çekse de kapsamlı bir yönetim değişikliği istiyor."

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 10:40
  1. olağanüstü kurultay
  2. CHP
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. Muharrem İnce
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