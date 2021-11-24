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Gündem CHP zihniyeti iyice şaşırdı! ‘Dış güçler’ var mı yok mu, karar verin artık!
Gündem

CHP zihniyeti iyice şaşırdı! ‘Dış güçler’ var mı yok mu, karar verin artık!

ABD Başkanı Joe Biden’ın “Türkiye’de muhalefeti desteklediğimizi göstermeliyiz” sözlerini unutan CHP zihniyetinin çelişkileri gün geçtikçe daha da artıyor. Gazeteci Uğur Dündar, dolar çıkınca “dış güçlerin müdahalesi yok, yönetim kötü ve bu yüzden yükseliyor” diyenlerin aksine bir yorumda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 19:06:00 -
CHP zihniyeti iyice şaşırdı! ‘Dış güçler’ var mı yok mu, karar verin artık!

CHP yandaşı Sözcü Gaztesi’nin yazarı Uğur Dündar sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 

CHP zihniyeti ‘Dış güçlerin yapabileceği bir şey yok’ diyor

CHP’ye yakın bazı ekonomistler ve hatta parti yönetiminden birçok kişi “Döviz kurlarına dış güçlerin yapabileceği bir şey yok. Dövizin yükselmesi için, iç güçler olarak ülkeyi yöneten kadrolar, ellerinden ne geliyorsa yapıyor” iddiasında bulundu. 

Uğur Dündar’ın mesajı çelişkiyi gün yüzüne çıkardı

CHP’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Uğur Dündar, bugün konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı yorumla CHP zihniyetinin çelişkisini ortaya koyan Uğur Dündar, “Birleşik Arap Emirlikleri Prensi geldi Dolar düştü!

Gidince çıkacak mı yani?..Koskoca Türkiye'nin düşürüldüğü duruma bakar mısınız?

Yazık!..” dedi. 

 

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