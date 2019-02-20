CHP Zeytinburnu meclis üyesi adayları CHP Zeytinburnu belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Narlıdere belediye başkan adayı Adil Emecan’ı aday gösterdi. Adil Emecan ile birlikte Zeytinburnu’nda yarışacak CHP Zeytinburnu belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Zeytinburnu belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

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