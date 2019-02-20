CHP Zeytinburnu meclis üyesi adayları
CHP Zeytinburnu belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Narlıdere belediye başkan adayı Adil Emecan’ı aday gösterdi. Adil Emecan ile birlikte Zeytinburnu’nda yarışacak CHP Zeytinburnu belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Zeytinburnu belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.20 Şubat 2019 Çarşamba 09:33
CHP Zeytinburnu belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Narlıdere belediye başkan adayı Adil Emecan’ı aday gösterdi. Adil Emecan ile birlikte Zeytinburnu’nda yarışacak CHP Zeytinburnu belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Zeytinburnu belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.
CHP İstanbul Zeytinburnu İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte CHP Zeytinburnu Belediye Meclis üyesi aday listesinde yer alan bazı isimler şöyle oldu: Süleyman Uluocak, Düzgün Kaya, Asım Güven, Metin Aytekin Gazioğlu, Hasan Ali Hayıroğlu, Şemsettin Loklar, Cemal Aydar, Mustafa Güreler.
1- Süleyman Uluocak
2- Düzgün Kaya
3- Asım Güven
4- Metin Aytekin Gazioğlu
5- Hasan Ali Hayıroğlu
6- Şemsettin Loklar
7- Cemal Aydar
8- Mustafa Güreler
9- Beste Dede
10- Selamettin Yeniyol
11- Satılmış Oral
12- Eyüp Cankurtaran
13- Hasan Hüseyin Üsküdar
14- İsmail Terzi
15- Zekeriya Dağhan
16- Muzaffer Bayram
17- Süleyman Dağ
18- Rıfat Avcı
19- Rahime Gürbüz
20- Gülnur Çalışkan
21- Hasan Basri Alim
22- Yıldırım İbrahim Ağaoğlu
23- Rabia Demirelli
24- Eray Karaca
25- Mehmet Onur Arslan
26- Yaren Dilsiz
27- Hilal Dere
28- Çiğdem Başlak
29- Dilan Özkul
30- Elif Bayın
31- Bediha Özfilizçiler
32- Argül Aku
33- Sena Yılmaz
Kontenjan:
1- Metin Doğan
2- Mehmet Fatih Karabulut
3- Erdinç Bayraktar
4- Mürsel Çırak
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