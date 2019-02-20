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CHP Zeytinburnu meclis üyesi adayları

CHP Zeytinburnu belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Narlıdere belediye başkan adayı Adil Emecan’ı aday gösterdi. Adil Emecan ile birlikte Zeytinburnu’nda yarışacak CHP Zeytinburnu belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Zeytinburnu belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:33
CHP Zeytinburnu meclis üyesi adayları

CHP Zeytinburnu belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. CHP 31 Mart yerel seçimlerde Narlıdere belediye başkan adayı Adil Emecan’ı aday gösterdi. Adil Emecan ile birlikte Zeytinburnu’nda yarışacak CHP Zeytinburnu belediye Meclis üyeleri de belli oldu. CHP Zeytinburnu belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

CHP İstanbul Zeytinburnu İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte CHP Zeytinburnu Belediye Meclis üyesi aday listesinde yer alan bazı isimler şöyle oldu: Süleyman Uluocak, Düzgün Kaya, Asım Güven, Metin Aytekin Gazioğlu, Hasan Ali Hayıroğlu, Şemsettin Loklar, Cemal Aydar, Mustafa Güreler. 

1- Süleyman Uluocak

2- Düzgün Kaya

3- Asım Güven

4- Metin Aytekin Gazioğlu

5- Hasan Ali Hayıroğlu

6- Şemsettin Loklar

7- Cemal Aydar

8- Mustafa Güreler

9- Beste Dede

10- Selamettin Yeniyol

11- Satılmış Oral

12- Eyüp Cankurtaran

13- Hasan Hüseyin Üsküdar

14- İsmail Terzi

15- Zekeriya Dağhan

16- Muzaffer Bayram

17- Süleyman Dağ

18- Rıfat Avcı

19- Rahime Gürbüz

20- Gülnur Çalışkan

21- Hasan Basri Alim

22- Yıldırım İbrahim Ağaoğlu

23- Rabia Demirelli

24- Eray Karaca 

25- Mehmet Onur Arslan 

26- Yaren Dilsiz 

27- Hilal Dere 

28- Çiğdem Başlak 

29- Dilan Özkul 

30- Elif Bayın

31- Bediha Özfilizçiler 

32- Argül Aku 

33- Sena Yılmaz

Kontenjan:

1- Metin Doğan 

2- Mehmet Fatih Karabulut 

3- Erdinç Bayraktar 

4- Mürsel Çırak

CHP Beylikdüzü belediye meclis üyeleri 2019

CHP Sarıyer belediye meclis üyeleri 2019

CHP Esenyurt belediye meclis üyeleri 2019

CHP Ümraniye belediye meclis üyeleri 2019

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:33
  1. İstanbul
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