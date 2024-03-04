CHP yönetimindeki İzmir'de kriz sonunda patlak verdi! Sokağa dökülecekler
CHP'nin aday krizi yaşadığı İzmir'de bu kez Tunç Soyer yönetimindeki büyükşehir çalışanlarıyla sorun patlak verdi. Yaklaşık 6 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş görüşmelerinde sonuç alınamayınca, Belediye-İş Sendikası İzmir Şubeleri 5 Mart Salı günü iş bırakma kararı aldı. Bu doğrultuda Belediye-İş üyesi İZULAŞ şoförleri de kontak kapatarak iş bırakacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan kadrolu işçilerle, İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ şirketlerinde çalışan işçilerin üyesi olduğu Türk-İş'e bağlı Belediye İş Sendikası İzmir Şubeleri ile SODEM-SEN ve büyükşehir bürokratları arasında Ocak ayında başlayan yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tıkandı.
6 bin işçiyi kapsıyor
Yaklaşık 6 bin belediye işçisini ilgilendiren TİS görüşmelerinin son oturumunda işveren kanadından gelen maaşlara ve sosyal haklara yüzde 30'luk zam teklifi masanın dağılmasına neden oldu. Sendika uyuşmazlık tutanağı tutarken önümüzdeki günlerde 30 günlük arabulucu süreci başlayacak.
İşçiler sokağa inecek
İşçilerin üyesi olduğu Belediye İş İzmir 1,2,3 ve 6 No'lu Şubeler 5 Mart Salı günü iş bırakma eylemi yapacak. Sendikanın çağrısıyla fiili olarak iş bırakacak olan büyükşehir işçileri Belediye-İş'in Basmane'deki merkezi önünde toplanıp saat 11.00'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in makamının da yer aldığı Hisarönündeki Egemenlik evine yürüyüşe geçecek. Sendika yönetimi saat 12.00'da Egemenlik evi önünde basın açıklaması yapacak.
Otobüsler kontak kapatacak
İş bırakma eylemi İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin pek çok birimindeki hizmetleri olumsuz yönde etkileyecek. Eylemden kent içi trafik de nasibini alacak. İZULAŞ şoförleri de sabah 09:00 itibari ile kontak kapatacak. Eylem sürecinde 250 otobüs hizmet vermeyecek. İş bırakma eylemi ile birlikte sahada bulunan yaklaşık bin 500 otobüsün 250'si çalışmayacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Taşkınlara müdahale edilmeyecek
Öte yandan yarın için Meteoroloji Genel Müdürlüğü de İzmir için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulunmuştu. Yine eylem sürecinde İZSU işçileri olası taşkınlara karşı müdahalede bulunmayacak.
Sendika: Siyasi çekişmelerin tarafı değiliz
Sendika tarafından yapılan açıklamada, "Belediye-İş Sendikası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında devam eden ve İZSU, İZDOĞA, İZBETON ve İZULAŞ A.Ş. işyerlerinde çalışan 5 bin 500 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşme görüşmelerinde, belediye yönetiminin akla mantığa sığmayan teklifi ve anlaşılmaz tavrı nedeniyle anlaşma sağlanamamıştır. Yaşanan siyasi çekişmelerin, kavgaların parçası, tarafı sorumlusu biz emekçiler değiliz. Yaşamın pahalı, emeğin ucuz olduğu bu sefalet düzenini, bizlere açlığa ve yoksulluğa mahkûm eden ücret teklifini kabul etmiyoruz." denildi.
Kaynak: Sabah