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Gündem CHP yine şaşırtmadı! Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfi hakkında bakın ne dedi
Gündem

CHP yine şaşırtmadı! Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfi hakkında bakın ne dedi

Fatih Sondaj Gemisi'nin Sakarya gaz sahasındaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir keşif daha yapması CHP'de fena halde gaz yaptı. AK Parti hükümetinin "şov" yaptığını ileri süren CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, "İktidar, aynı sahayla ilgili art arda 3 kez müjde vererek, doğal gazın çıkarılması için henüz sahanın potansiyeli bilinmeden adeta kör bir bakışla yatırım kararı almaktadır" diye konuştu.

Yeniakit Publisher
2021-06-05 12:34:00 - 2021-06-05 12:42:13
CHP yine şaşırtmadı! Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfi hakkında bakın ne dedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfine ilişkin akılalmaz bir açıklamada bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından Zonguldak’ta açıklanan müjde ve temeli atılan doğal gaz işleme tesisiyle ilgili yazılı açıklama yapan Ahmet Akın, sahanın doğal gaz rezervinin tam potansiyeli belli olmadan her açılan kuyudan müjde vermenin yanlış olduğunu savundu.

AK Parti hükümetinin "siyasi şov" yaptığını ileri süren Akın şunları kaydetti:

"Sakarya Gaz Sahası ile ilgili henüz teknik raporu yokken, iktidarın siyasi şovu vardır. Teknik raporun ortaya çıkması için 40 kuyunun açılması gerektiği, bunun da en az 5 yıl süreceği bilinmektedir. Buna karşın iktidar aynı sahayla ilgili art arda 3 kez müjde vererek, doğal gazın çıkarılması için henüz sahanın potansiyeli bilinmeden adeta kör bir bakışla yatırım kararı almaktadır. İktidar sıkıştıkça Sakarya Gaz Sahası’ndan matruşka gibi müjdenin içinden müjde açıklıyor.

Temeli atılan doğal gaz işleme tesisiyle ilgili de soru işaretleri bulunuyor. Bu tesisin kamu tarafından öz kaynak kullanılarak mı, yoksa ihale edilerek mi yapılacağı bilinmemektedir. Tesisle ilgili herhangi bir ihale yapılmamıştır. Bu tesis kapalı kapılar ardında pazarlık usulüyle mi ihale edilmiştir? Ayrıca söz konusu tesisin hangi yöntemle işletileceği de bilinmemektedir."

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Yorumlar

B.b

ulan siz millet vekilimizsiniz yoksa .TÜRKİYEYİ diz çöktürme makinesi mi.nedir bu adilik şerefsizlik hayret be yahu .tüh allah belânızı versin .ulan siz milletin başın belâmısınız yahu.si.....in gidin bu güzelim ülkemizden Pensilvanyaya be ordaki moruğun salyalarını silin .dışardan düşman aramaya gerek yok bunlar vatan hayini..........rı.
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refik zengin

Chp oy derdinde doğalgaz bulunması işlerine gelmez.Chp nin milli düşünmesi lazım.Milleti,Devleti düşünmesi lazım.Makamlar gelip geçicidir,kalıcı olan bırakılan eserlerdir.Fakat koltuk hırsı bunları göremez ve ahirette hesap çok zor olur.
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