CHP yine kendine yakışanı yaptı... "Dağa çıkmak istiyorum" diyen Füsun Demirel jüri oldu
CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde büyük bir skandal yaşandı. Gençken dağa çıkmak istediğini söyleyen sözde oyuncu Füsun Demirel, bu yıl 27. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde jüri başkanı oldu.
27'nci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin jüri üyeleri açıklandı. Jüri başkanlığını sözde oyuncu Füsun Demirel'in üstlendiği festivalin jüri üyeleri; görüntü yönetmeni Feza Çaldıran, oyuncu Damla Sönmez, yönetmen Seren Yüce, müzisyen Can Atilla, yazar Ayfer Tunç ve sinema yazarı Sevin Okyay'dan oluşacak.
Büyük tepki topladı
Oyuncu müsveddesi Füsun Demirel'in festivalin jüri başkanı olması büyük tepki topladı. Demirel, geçtiğimiz yıllarda "Gerilla annesi rolünü oynamak istiyorum" açıklamalarında bulunmuş, gençken dağa çıkmak istediğini söylemişti.
HDP'ye methiyeler düzen Demirel, bir röportajında gezi olaylarının yeniden başlaması gerektiğini dile getirmişti. Gelen tepkiler sonrası açıklama yapan Demirel "Gerilla, yaratılmaya çalışılan algı gibi; sadece PKK ile özdeş bir kavram değildir" ifadelerini kullanmıştı.