CHP yine çirkeflik peşinde! Hatay planlarını açıkladılar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici, "Biz, 'Cumhuriyet Halk Partisi Hatay'a sahip çıkıyoruz' çalışma grubunu; bayramdan hemen sonra çalışmalarına başlamak üzere kuruyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici, CHP'nin itiraz ettiği Hatay seçimleri ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) çıkan 'ret' kararının ardından CHP Genel Merkez'de basın toplantısı yaptı. CHP'li Binici, henüz itiraz süreci sonuçlanmadan seçimin oldu bittiye getirildiğini kaydederek, "Yüksek Seçim Kurulu hâkimleri Hatay halkının kendilerine emanet ettiği iradelerine sahip çıkmamış, adalet yerine adaletsizliği tercih etmiştir. Bugün gayrimeşru ve halk iradesini hiçe sayan bir yönetim masa başında verilen hukuksuz bir kararla kurulmuştur. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'şahsi meselem' dediği Hatay, artık hepimizin, tüm Türkiye'nin şahsi meselesidir. Hatay halkının iradesi tecelli etmeden, Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturanların her bir adımının takipçisi olacağız. Hatay'daki gayrimeşru yönetimin her an nefesimizi ensesinde hissedeceği yeni bir girişim kuruyoruz. Tüm büyükşehir belediye başkanlarımız, Türkiye'nin en önemli şehir plancıları, hukukçuları ve denetçilerinden oluşan, 'Cumhuriyet Halk Partisi Hatay'a sahip çıkıyoruz' çalışma grubunu, bayramdan hemen sonra çalışmalarına başlamak üzere kuruyoruz" diye konuştu.

