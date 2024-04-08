CHP yine bildiğiniz gibi! Ölüm ilanıyla gelen “aile saadeti” ifşası

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Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say’ın 2021’de yaptığı, “Akit, Yenimahalle’deki CHP tipi kadrolaşmayı ifşa ediyor” başlıklı haberiyle yıllar önce ortaya çıkarılan CHP içindeki aile kadrolaşması bu kez partinin kendi yayınladığı taziye mesajına yansıdı.

Haberde CHP’li Yenimahalle Belediyesi’nde 300’den fazla hısım/akrabanın işe alındığı, dönemin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Babamın oğlu da olsa işe almayın” sözlerinin kuru edebiyat olduğu ve CHP’de liyakatin değil adam kayırmanın esas alındığı kanıtlarıyla gözler önüne serilmişti.

Ölen CHP tüm çalışanların akrabası!..

Yenimahalle teşkilatında yaşanan bir ölüm, Akit’in haberindeki gerçeği bir kez daha kanıtladı… Park Bahçeler Müdür Yardımcısı Şerif Canbolat’ın halasının ölümü sonrası yayınlanan taziye mesajında yer alan ifadeler bu kadarına da pes dedirtti; aynı zamanda parti içindeki diğer birçok kişinin de akrabası olduğunu gösterdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP’li Yenimahalle’deki aile saadetini ortaya koyan mesajda, “Eski Belediye Meclis Üyemiz Mustafa Canbolat'ın kardeşi, Belediye Meclis Üyemiz Aydın Canbolat'ın halası, Park Bahçeler Müdür Yardımcısı Şerif Canbolat'ın halası vefat etmiştir. Yarın öğle namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecektir.” ifadelerine yer verildi. Aynı aileden çok sayıda kişinin partide çalıştığı bir kez de bizzat CHP eliyle açıklanmış oldu.

İşte o ilan: