  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O alanda da önemli bir rol üstlendik! Türk mühendisleri geliştirdi! Yüzde 100 güvenlik sağlıyor!

Mehmet Metiner, AK Partili o isimleri fena topa tutmuştu! Tek tek özür diledi: Bir hata ettim affola

Devlet hastanesinde 28 Şubat kafalı psikolog! Hastanede Kur’an düşmanlığı

CHP’li belediyelerde Kandil kıyımı

Rezalet ki ne rezalet! “Kimi susturuyorsun be” “Rasim ateşle oynuyorsun”

akit’i susturma girişimi yargıdan döndü

Sosyal medyadan duyurdu! İşte Meral Akşener'in adaylık kararı

Ahmet Hakan’dan, seçimlerin ardından bomba yazı! Ne parti içi sorunlar ne kibir ne şu ne bu! “AK Parti’nin ilk çözmesi gereken sorun budur”

Orta doğudan, Amerika’dan, Rusya’dan… Türkiye’ye milyarlarca dolar para yağdı!

Yeni sayfa açmak isteyen Özgür Özel şimdiden şartını koştu! Beştepe değil Çankaya olsun
Siyaset CHP yine bildiğiniz gibi! Ölüm ilanıyla gelen “aile saadeti” ifşası
Siyaset

CHP yine bildiğiniz gibi! Ölüm ilanıyla gelen “aile saadeti” ifşası

Yeniakit Publisher
2024-04-08 13:09:00 -
CHP yine bildiğiniz gibi! Ölüm ilanıyla gelen "aile saadeti" ifşası

Akit’in daha önce de gündeme getirdiği CHP Yenimahalle teşkilatındaki aile yapılanması bu kez partinin kendi yayınladığı ölüm ilanında gözler önüne serildi.

 yeniakit.com.tr 

Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Zekeriya Say’ın 2021’de yaptığı, “Akit, Yenimahalle’deki CHP tipi kadrolaşmayı ifşa ediyor” başlıklı haberiyle yıllar önce ortaya çıkarılan CHP içindeki aile kadrolaşması bu kez partinin kendi yayınladığı taziye mesajına yansıdı.

Haberde CHP’li Yenimahalle Belediyesi’nde 300’den fazla hısım/akrabanın işe alındığı, dönemin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Babamın oğlu da olsa işe almayın” sözlerinin kuru edebiyat olduğu ve CHP’de liyakatin değil adam kayırmanın esas alındığı kanıtlarıyla gözler önüne serilmişti.

Ölen CHP tüm çalışanların akrabası!..

Yenimahalle teşkilatında yaşanan bir ölüm, Akit’in haberindeki gerçeği bir kez daha kanıtladı… Park Bahçeler Müdür Yardımcısı Şerif Canbolat’ın halasının ölümü sonrası yayınlanan taziye mesajında yer alan ifadeler bu kadarına da pes dedirtti; aynı zamanda parti içindeki diğer birçok kişinin de akrabası olduğunu gösterdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP’li Yenimahalle’deki aile saadetini ortaya koyan mesajda, “Eski Belediye Meclis Üyemiz Mustafa Canbolat'ın kardeşi, Belediye Meclis Üyemiz Aydın Canbolat'ın halası, Park Bahçeler Müdür Yardımcısı Şerif Canbolat'ın halası vefat etmiştir. Yarın öğle namazına müteakip Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecektir.” ifadelerine yer verildi. Aynı aileden çok sayıda kişinin partide çalıştığı bir kez de bizzat CHP eliyle açıklanmış oldu.

İşte o ilan:

Belediye değil akraba çiftliği
Belediye değil akraba çiftliği

Gündem

Belediye değil akraba çiftliği

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

mehmet demirci

Bu chp ye bile isteye oy veren vatan hainidir... osmanliyi bu yuzden yiktilar... disarda kalan topraklar yagma icerde de yagma... cehennem iyiki var... Allaha sukur ki cehennem var.

hasel

Ölüm ilanınıda chp belediye parasıyla yapıyorlar.CHP demek,boşuna soygun,aile çiftliği demek söylemini boşuna yazmıyoruz.Daha neler göreceğiz DEMLENMİŞ CHP de.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23