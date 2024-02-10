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Gündem CHP yine bildiğiniz gibi! Dayakçı teğmenlere Özgür Özel kalkanı
Gündem

CHP yine bildiğiniz gibi! Dayakçı teğmenlere Özgür Özel kalkanı

Yeniakit Publisher
2024-02-10 11:38:00 - 2024-02-10 11:42:53
CHP yine bildiğiniz gibi! Dayakçı teğmenlere Özgür Özel kalkanı

Tuzla Piyade Okulu’nda cunta heveslisi kemalistlerin, mütedeyyin teğmenleri darp ettiği, öldürmekle korkuttuğu ve siyanürle zehirleme planları yaptıkları ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ihraç edilen zorba teğmenlere sahip çıktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım'da yakasına Mustafa Kemal resmi takmayı reddettikleri iftirasıyla hedef gösterilen mütedeyyin teğmenleri darp eden, ardından ölümle korkutan ve kendi mesajlaşmalarında, "Bunları siyanürle zehirleyeceksin" diyerek planlar kuran diğer teğmenlerin de ordudan ihraç edilmesine tepki gösterdi.

Özel, "Tuzla Piyade Okulu'nda bazı teğmenlerin Atatürk resmini takmayı reddetmesiyle başlayan tartışmalarla ilgili verilen kararı kabul etmemiz mümkün değildir. Atatürk'e saygısızlık yapanlarla buna tepki gösteren teğmenlere aynı cezayı vermenin gerekçesi asla izah edilemez" dedi.

Tuzla Piyade Okulu'ndaki olayla ilişkin Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından başlatılan soruşturmada, mütedeyyin teğmen ve onları öldürmek isteyen teğmenlere de ihraç kararı verildi.

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Yorumlar

Ahmet

Bizimkiler neden sessiz.Namaz kılan müslümanlara sahip çıksın muslumanlar.Namaz kılıyor diye teğmenlere zorbalık yapan şerefsizlerin konuşulduğu kadar Müslüman tegmenler neden konuşulmuyor ki?

Mustafa

Bazı şeyler ortadan kalksa gerçekleri göreceksin de işine gelmiyor sonra kimin arkasına sakıanacaksın veya saklanacaksınız
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