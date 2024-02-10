CHP yine bildiğiniz gibi! Dayakçı teğmenlere Özgür Özel kalkanı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım'da yakasına Mustafa Kemal resmi takmayı reddettikleri iftirasıyla hedef gösterilen mütedeyyin teğmenleri darp eden, ardından ölümle korkutan ve kendi mesajlaşmalarında, "Bunları siyanürle zehirleyeceksin" diyerek planlar kuran diğer teğmenlerin de ordudan ihraç edilmesine tepki gösterdi.

Özel, "Tuzla Piyade Okulu'nda bazı teğmenlerin Atatürk resmini takmayı reddetmesiyle başlayan tartışmalarla ilgili verilen kararı kabul etmemiz mümkün değildir. Atatürk'e saygısızlık yapanlarla buna tepki gösteren teğmenlere aynı cezayı vermenin gerekçesi asla izah edilemez" dedi.

Tuzla Piyade Okulu'ndaki olayla ilişkin Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından başlatılan soruşturmada, mütedeyyin teğmen ve onları öldürmek isteyen teğmenlere de ihraç kararı verildi.