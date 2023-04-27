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Gündem CHP yine alay konusu oldu: YSK'ya bildirmeyi unuttular
Gündem

CHP yine alay konusu oldu: YSK'ya bildirmeyi unuttular

Yeniakit Publisher
2023-04-27 02:59:00 -
CHP yine alay konusu oldu: YSK'ya bildirmeyi unuttular

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, seçim güvenliği için bir buçuk yıldır çalıştıklarını belirtti ancak CHP Pamukkale teşkilatının sandık görevlileri listesini Yüksek Seçim Kurulu'na bildirmeyi unuttuğu belirlendi.

14 Mayıs Genel Seçimleri'ne sadece 18 gün kaldı. Türkiye Cumhurbaşkanı adayları ve milletvekili adayları için sandık başına gidecek. Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı olarak yoluna Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile devam ederken 7'li Koalisyon ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdi.

Yine alay konusu oldular

Bu arada CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında, seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, seçim güvenliği için bir buçuk yıldır çalıştıklarını söyledi. "Islak tutanağın bize fotoğrafını çekip gönderdikten sonra çuvalların nakliyle de arkadaşlar ilgilenecek." diyen CHP Genel Başkanı, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir siyasal parti bu kadar geniş bir önlem alıyor." ifadelerini kullandı.

YSK'ya liste vermeyi unuttular

Oysa CHP Pamukkale teşkilatının sandık görevlileri listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bildirmeyi unuttukları ortaya çıktı. Denizli'nin en büyük ilçesi Pamukkale'de sandık görevli listesinin YSK'ya zamanında teslimini unutan CHP, 712 sandığın tümünde sandık görevlisi bulunduramayacak.


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