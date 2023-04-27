CHP yine alay konusu oldu: YSK'ya bildirmeyi unuttular

14 Mayıs Genel Seçimleri'ne sadece 18 gün kaldı. Türkiye Cumhurbaşkanı adayları ve milletvekili adayları için sandık başına gidecek. Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı olarak yoluna Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile devam ederken 7'li Koalisyon ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdi.

Yine alay konusu oldular

Bu arada CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de katıldığı canlı yayında, seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, seçim güvenliği için bir buçuk yıldır çalıştıklarını söyledi. "Islak tutanağın bize fotoğrafını çekip gönderdikten sonra çuvalların nakliyle de arkadaşlar ilgilenecek." diyen CHP Genel Başkanı, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir siyasal parti bu kadar geniş bir önlem alıyor." ifadelerini kullandı.

YSK'ya liste vermeyi unuttular

Oysa CHP Pamukkale teşkilatının sandık görevlileri listesini Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bildirmeyi unuttukları ortaya çıktı. Denizli'nin en büyük ilçesi Pamukkale'de sandık görevli listesinin YSK'ya zamanında teslimini unutan CHP, 712 sandığın tümünde sandık görevlisi bulunduramayacak.



ÖNE ÇIKAN VİDEO