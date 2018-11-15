CHP yerel seçimlerde mucize bekliyor

Mart'taki yerel seçimler öncesinde CHP'li isimler seçmenlerle bir araya geliyor. CHP'li Seyit Torun, seçimlerde mucize olacağına inandıklarını söyledi.

Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde CHP'li isimler seçmenlerle biraraya geliyor. CHP'li Seyit Torun, seçimlerde mucize olacağına inandıklarını söyledi.

Yerel seçimler için çalışmalarını sürdüren CHP'de, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Erzurum'da konuştu. Palandöken'deki bir otelde partisinin Doğu illerindeki yerel yöneticilerle bir araya gelen Torun, "Bazı yerlerde belki istediğimiz sonuçları alamayacağız ama bir adım ileri atmak gelecek adına çok büyük bir umut. Hiç kimse sizden bir mucize yaratmanızı beklemiyor ama hepimiz bir mucize olacağına inanıyoruz" dedi

"CHP Yerel Yönetimler Bölge Toplantısı"na katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, mevcut durumla ilgili herkesin eksikliklerinin olduğunu söyledi.

Türkiye tarihini değiştirecek bir yerel seçim için ezber bozan bir iş modelini paylaşacaklarını aktaran Torun, yerel seçimin, güç birliği yapmış bir parti, doğru seçilmiş bir aday ve doğru bir kampanya ile kazanılmasının mümkün olduğunu söyledi.

"Seçimi kazanamayabiliriz ama kalpleri kazanabiliriz"

Torun, sözlerine şöyle devam etti:

"Biliyorum bazı yerlerde belki istediğimiz sonuçları alamayacağız, beklentilerimizi karşılayamayacağız. Ama bir adım ileri atmak, gelecek adına da çok büyük bir umuttur. Bir adımı daha ileriye götürmek, hepimiz için çok büyük bir kazançtır. Hiç kimse sizden bir mucize yaratmanızı beklemiyor ama hepimiz bir mucize olacağına inanıyoruz. Bulunduğunuz il ve ilçede seçimi kazanamayabiliriz ama kalpleri kazanabiliriz. Seçimi alamasak da oyları artırmalıyız, bunun çabası içinde olmalıyız. Yüzde 3 oy alınan bir yerdeki oyu yüzde 12 yapmak, dörde katlamak demektir. Bunu dörde katlayan bir siyasetçinin de istikbali açıktır. Bugün bir adım atarız ama yarın zafere ulaşırız."