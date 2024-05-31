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Gündem CHP yeni bir şeyler deniyor! Çeşmede koltuğu köpeğe teslim ettiler
Gündem

CHP yeni bir şeyler deniyor! Çeşmede koltuğu köpeğe teslim ettiler

Yeniakit Publisher
2024-05-31 19:03:00 -
CHP yeni bir şeyler deniyor! Çeşmede koltuğu köpeğe teslim ettiler

Başıboş köpeklerin toplatılıp barınaklara gönderilmesi gündemden düşmüyor. Son olarak Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, makam koltuğuna köpek oturtarak tepki gösterdi.

Ülkenin son dönemlerde en büyük sorunlarından olan başıboş köpeklerin toplatılmasıyla ilgili çalışmalar devam ederken, bu çalışmayı destekleyen ve karşı çıkanlar mevcut.

Türk halkı başıboş köpek sorunundan kurtulmak üzere.

TBMM gündemine kadar ilerleyen süreçte dikkat çeken olaylar da yaşanıyor.

Duruma tepki gösterenlerin hareketleri dalga konusu haline geliyor.

Makam koltuğuna köpek oturttu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

O tepkilerden biri de Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'den geldi.

Denizli, makam koltuğuna bir köpeği oturttu ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Denizli'nin paylaşımı sosyal medyada alay konusu oldu.

"Köpeğimle hemşehrilerimizi ağırlamak büyük bir mutluluk"

Denizli, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bugün belediyede misafirlerimizi çocuklarımdan biri olan Moro ile birlikte ağırladık. Misafirlerimizle keyifli ve verimli bir gün geçirdik. Köpeğimle birlikte olmak işimizi daha da neşeli hale getirdi. Onunla birlikte hemşehrilerimizi ağırlamak büyük bir mutluluk oldu!

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Yorumlar

sepetci

Çok yakışmış.

Bal

Yakışmış. Ha o oturmuş ha oturmuş neticede değişen bir şey yok, ikiside aynı cinsten...
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