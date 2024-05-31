CHP yeni bir şeyler deniyor! Çeşmede koltuğu köpeğe teslim ettiler

Ülkenin son dönemlerde en büyük sorunlarından olan başıboş köpeklerin toplatılmasıyla ilgili çalışmalar devam ederken, bu çalışmayı destekleyen ve karşı çıkanlar mevcut.

Türk halkı başıboş köpek sorunundan kurtulmak üzere.

TBMM gündemine kadar ilerleyen süreçte dikkat çeken olaylar da yaşanıyor.

Duruma tepki gösterenlerin hareketleri dalga konusu haline geliyor.

Makam koltuğuna köpek oturttu

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O tepkilerden biri de Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'den geldi.

Denizli, makam koltuğuna bir köpeği oturttu ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Denizli'nin paylaşımı sosyal medyada alay konusu oldu.

"Köpeğimle hemşehrilerimizi ağırlamak büyük bir mutluluk"

Denizli, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bugün belediyede misafirlerimizi çocuklarımdan biri olan Moro ile birlikte ağırladık. Misafirlerimizle keyifli ve verimli bir gün geçirdik. Köpeğimle birlikte olmak işimizi daha da neşeli hale getirdi. Onunla birlikte hemşehrilerimizi ağırlamak büyük bir mutluluk oldu!