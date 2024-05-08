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Gündem

CHP yandaşı Jahrein lakaplı Ahmet Sonuç’tan İmamoğlu’na ‘Şerefsiz yalancı’ Baldızını işe aldın mı? Almadın mı?

Yeniakit Publisher
2024-05-08 15:18:00 -

Ekrem İmamoğlu’nun baldızı Şehriman Gümüş'ü Beylikdüzü Belediyesi'nde işe aldığı ortaya çıkınca CHP yandaşı Jahreyn İmamoğlu’na verdi veriştirdi.

Jahreyn şöyle konuştu,

“Şehriman Gümüş İmamoğlu’nun baldızıdır yani eşinin kızkardeşi. İmamoğlu bu konuşmayı yaptığında sonradan da değil, neden şerefsiz yalancı diyorum İmamoğlu’na. Bu konuşmayı yaparken Beylikdüzü’nde taşeron da değil, memur vasfıyla çalışıyor.” Diyerek İmamoğlu’nun konuşmasını yayınladı.

İMAMOĞLU NE DEMİŞTİ?

İmamoğlu liyakat konusunda “Kimse o gereği yapılmalı. Benim eşimin dostumun belediyede işi olamaz. Yok öyle eş dost akraba. Burası eş dost akraba yeri değil. Ben de aynı şeyi yapıyorsam benim partim de hesap soracak. Kendi vicdanına da hesap soracak. Yok çok marifetli, gitsin marifetiyle başka yerde iş yapsın. İşte o videonun tamamı…

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