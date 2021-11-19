CHP yandaşı Halk TV'den 'tazminatsız' kovulan Fatih Ertürk için 'hak-hukuk-adalet!' arayışı!
Halk TV'nin Ankara bürosunu kapatıp merkezini İstanbul'a taşıma kararından sonra işten kovulan Fatih Ertürk'e yasal haklarının verilmediği öğrenildi. Tazminatsız işten kovulan Ertürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Haklı mücadelemi sürdürmek için yeniden birlikte olacağız.Alamadığım yasal hakları alabilmek için sonuna kadar hukuki mücadelemi sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.
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Halk TV'nin büro kapatma kararı sebebi ile işten kovulan Ankara Temsilcisi Fatih Ertürk, yasal haklarını alamadığını belirterek hukuk mücadelesi yürüteceğini açıkladı.
Halk TV tazminatsız işten kovdu
CHP'nin adeta yarı resmi yayın organı gibi işleyen Halk TV'nin, Fatih Ertürk'ü 'tazminatsız' olarak işten kovduğu öğrenildi.
Sözde 'hak-hukuk-adalet'ten bahseden CHP yandaşı Halk TV'nin gerçek yüzü, Fatih Ertürk'ün paylaşımı ile ortaya çıktı.
Twitter hesabından ayrılık mesajı yayımlayan Ertürk, Gezi kalkışmasına verdikleri destekten 'gururla' bahsederek, "8 yıl önce Gezi Parkı direnişiyle başlayan Halk Tv yolculuğum Ankara bürosunun kapatılmasının ardından bugün sona erdi." dedi.
Fatih Ertürk: Hukuk mücadelemi sürdüreceğim
Ertürk, paylaşımının devamında tazminatsız işten kovulduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
Haklı mücadelemi sürdürmek için yeniden birlikte olacağız. Alamadığım yasal hakları alabilmek için sonuna kadar hukuki mücadelemi sürdüreceğim. Bilmenizi istedim.
Nerede adalet?
Ertürk'ün CHP yandaşı Halk TV'den 'tazminatsız' şekilde kovulması, akıllara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'adalet yürüyüşünü' getirdi. Sözde 'adalet' çığırtkanlığı yapan CHP ve medyası, konu kendileri olunca adaletin nasıl ortadan kalktığını yeniden gözler önüne serdi.