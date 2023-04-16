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Gündem CHP yandaşı Can Ataklı'dan Togg hazımsızlığı
Gündem

CHP yandaşı Can Ataklı'dan Togg hazımsızlığı

Yeniakit Publisher
2023-04-16 09:25:00 - 2023-04-16 09:26:25

Milli Muharip Uçak (MMU) ve SİHA'ları hedef alarak Türkiye'nin yerli savunma projelerine olan hazımsızlığını ortaya koyan CHP yandaşı Can Ataklı, bu kez yerli otomobil Togg'dan rahatsız oldu.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Can Ataklı'nın Türkiye'nin yerli ve milli projelerle ilgili hazımsızlığı son bulmuyor.

Milli Muharip Uçak için "Uçmuyor nedense, hep karada", SİHA'lara da "maket" diyen Ataklı, bu sefer Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un dillere destan olmasından rahatsız oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Togg'a yönelik hadsiz ifadeler kullanan Ataklı, "Görmemişin oğlu olmuş tutmuş Togg'unu koparmış. Nedir bu ya? Togg, Togg, Togg. Tayyip Erdoğan ana bayii gibi çalışıyor" dedi.

Togg'u karalamayı sürdüren Ataklı, "Üretim bandı yapılmamış, saraydan bant geliyor. 'Üretim bantları burada' diye video sergiliyorlar" diye konuşmuştu.

MMU ve SİHA'ları da hedef almıştı

Ataklı, Türk halkının göğsünü kabartan Milli Muharip Uçak'ı (MMU) da hedefine koymuştu. Ataklı, "Uçak gösteriyorlar hep karada. Uçmuyor nedense. İnsansız jet uçağı hesapta" sözlerini sarf etmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Daha önce Baykar hakkında mesnetsiz ifadeler de kullanan Ataklı, SİHA'lara "maket" iftirası atmaktan geri durmamıştı.

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