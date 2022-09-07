CHP yandaşı Can Ataklı, Kılıçdaroğlu'nu bu konuda uyardı! Aman Kemal Bey, sakın ha

CHP yandaşı Korkusuz gazetesinin yazarı Can Ataklı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Nisandan sonra seçim güçlü olasılık" ifadesine dikkati çekerek, "Aman Kemal Bey aman, sakın ha" diye uyardı.

"Kasımdaki bir seçime bile karşı çıkmanız gerek artık. Hele 2023'e sarkmış bir erken seçime evet demek inanın siyasete ve hatta Türkiye'ye ihanettir" diyen Ataklı, şunları kaydetti: "Gerekçesi ne olursa olsun zamanından önce bir seçime evet dememelisiniz."