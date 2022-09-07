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Medya CHP yandaşı Can Ataklı, Kılıçdaroğlu'nu bu konuda uyardı! Aman Kemal Bey, sakın ha
Medya

CHP yandaşı Can Ataklı, Kılıçdaroğlu'nu bu konuda uyardı! Aman Kemal Bey, sakın ha

CHP yandaşı Korkusuz gazetesinin yazarı Can Ataklı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Nisandan sonra seçim güçlü olasılık" ifadesine dikkati çekerek, "Aman Kemal Bey aman, sakın ha" diye uyardı.

Yeniakit Publisher
2022-09-07 11:38:00 -
CHP yandaşı Can Ataklı, Kılıçdaroğlu'nu bu konuda uyardı! Aman Kemal Bey, sakın ha

 

CHP yandaşı Korkusuz gazetesinin yazarı Can Ataklı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Nisandan sonra seçim güçlü olasılık" ifadesine dikkati çekerek, "Aman Kemal Bey aman, sakın ha" diye uyardı.

"Kasımdaki bir seçime bile karşı çıkmanız gerek artık. Hele 2023'e sarkmış bir erken seçime evet demek inanın siyasete ve hatta Türkiye'ye ihanettir" diyen Ataklı, şunları kaydetti: "Gerekçesi ne olursa olsun zamanından önce bir seçime evet dememelisiniz."

 

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Yorumlar

erkan dalkilic

desin desinde görsün ne olacagini chp artik iflas etmis bir Türkiye düsmani  alcak bir parti teroris namussuzlardan meydana gelmis bir topluluk gurubu.

darbeci mukbilin darbeci yeğeni

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