CHP ve İYİ Parti'den flaş karar! Duyan, kulaklarına inanamadı

Her fırsatta demokrasi ve ifade özgürlüğünden dem vuran muhalefet partileri, skandal bir karara imza attı.

Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, CHP ve İYİ Parti hakkında, “İki tarafın kurmaylarına da tweet ve sosyal medya paylaşımı yapmayın talimatı gelmiş” dedi.

TELE1’de Gökmen Karadağ’ın sunduğu Açıkça programına konuk olan Erkin, Millet İttifakı toplantısı sonrası CHP ve İYİ Parti kulislerinden edindiği bilgileri aktardı.

Aytunç Erkin, iki partinin de kurmaylarına sosyal medya paylaşımı yapmamaları yönünde talimat verildiğini söyledi. Erkin, “İki tarafın kurmaylarında da tweet ve sosyal medya paylaşımı yapmayın talimatı gelmiş. O yüzden mesajlar silinmeye başlamış. CHP’de de aynı şekilde Genel Başkan’ın Danışmanı Deniz Demir’in tweeti vardı. O da silmiş. Ümit Dikbayır’ın zaten hemen müdahale edilmiş 'silin' diye. Fakat ciddi bir şekilde İYİ Parti’de o Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı olanlarla uzun saatler sürecek bir toplantı ve nasıl ikna olacakları konusunda bir tartışma süreci başlayacak” dedi.

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Erkin ayrıca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına ikna olmayan isimlerin İYİ Parti’den istifa etme ihtimalinin olduğunu söyledi.