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CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak

Yerel seçimlerde "iş birliği" yapmayı planlayan CHP ve İYİ Parti'nin anlaşamadığı belirtildi.

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:20
CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından başlatılan “Millet İttifakı”nın yerel seçimlerde de sürdürülmesiyle ilgili görüşmelere, genel başkan yardımcıları Koray Aydın ve Oğuz Kaan Salıcı katılıyordu. İki genel başkanın Cumartesi akşamı yaptığı “Gece zirvesi”nde ilerleme sağlanmış ve yeni yol haritasına göre” çalışmaların sürdürülmesi öngörülmüştü.

MASA YIKILDI

Bugün iki siyasi parti arasında sabah başlayan ve öğleden sonra da devam eden görüşmeler de artık ilerleme sağlanamayacağı ortaya çıktı ve görüşmelere nokta konuldu. Olayın içinde olan bir CHP'li bir kaynak, Sözcü muhabirinin sorusu üzerine şunları söyledi: “İki taraf da masaya hakikaten uzlaşma, hesap yapmadan başarılı olmak üzerine oturmuştu. Büyükşehirler dışındaki illerle de ilgili konuşalım dedik. Biz Balıkesir'de milletvekilimiz Ahmet Akın'ı adayımız olarak açıkladık. Bunun üzerine İYİ Parti de Balıkesir'de Milletvekili İsmail Ok'u aday gösterdi. Görüşmeler sırasında İsmail Ok'u adaylıktan çekeceklerini söylediler ama bunu yerine getirmediler. Tersine, bizden adayımızı çekmemiz için bastırdılar. Ankara'da kimin aday olması konusunda baştan bir şey söylemedik. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, CHP'ye gelip Mansur Yavaş'ı aday olarak göstermek istediklerini söyledi. Ancak, öyle gelişmeler oldu ki, Mansur Yavaş'ı da Ankara'da dımdızlak bıraktılar.”

"Orduyu istediler, onu da verdik"

Meral Hanım’a jest olsun diye Kocaeli'yi İYİ Parti'ye bıraktık. En son, Genel Başkan Yardımcımız Seyit torun'un memleketi Ordu'yu istediler onu da verdik. Koray Bey, Trabzon'un kendilerine bırakılmasını istedi, onu da yerine getirdik.

CHP'den aday olmak isteyenleri almadık

Ona rağmen İYİ Parti'de bazı kişiler, saray entrikasına mahkum oldular. İYİ Parti içinde seçimlerde işbirliği için candan çabalayanlar olduğu gibi bunun gerçekleşmemesini isteyen, çaresizliğin mimarı olanlar da var.

İYİ Parti'nin mevcut belediye başkanlarından CHP'den aday olmak isteyenleri bile partimize almadık. Bunun ittifaka zarar vereceğini düşündük. Başarıya odaklı bir çalışma başlatılmıştı Ancak, kişiye odaklı bir anlayışla masayı yıktılar. Bize göre İYİ Parti beka sorunuyla karşı karşıya. İttifakın bozulması, masanın dağılması da AKP-MHP ittifakının ekmeğine yağ sürmekten başka bir şey değil. Bize göre bunun sorumlusu da İYİ Parti'dir.

10'dan fazla ili İYİ Parti'ye bırakmıştık. Küçük meseleleri dağ gibi yapıp çözümün önünü tıkadılar.

Son umut

Olayların genel başkanlara bildirilmesinden sonra, ittifak çalışmalarına yeniden başlanması için girişimler başlatıldı. İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı ile Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın CHP'ye gitmesi de bunun işareti olarak gösterildi. Yıkılan masayı yeniden düzeltmek ve seçimlerde işbirliği yapabilmek için yoğun temaslar sürdürülüyor.

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 15:20
  1. Trabzon
  2. Ordu
  3. Kocaeli
  4. Balıkesir
  5. Aydın
  6. Ankara
  7. seçim 2019
  8. yerel seçim
  9. seçim sonuçları
  10. CHP
  11. İYİ parti
  12. Millet İttifakı

YORUM YAZ

  • kk meral fetö pkk yanyanakk meral fetö pkk yanyana27 dk önce
    harka bir haberde sonuç değişmezdi.sadece seçim sonrası komediyi kaçırdık.başarısızlık nedeni olarak kk meralimeral kk yı suçlayacak alınan oyların ikiside kendi oyları olduğunu iddia edecekti.buna üzüldüm .)
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