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Gündem CHP ve İP çıplak heykelden değil eleştirenden rahatsız: ‘Depremde her yer yıkıldı bu G.T kaldı’
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CHP ve İP çıplak heykelden değil eleştirenden rahatsız: ‘Depremde her yer yıkıldı bu G.T kaldı’

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CHP ve İP çıplak heykelden değil eleştirenden rahatsız: ‘Depremde her yer yıkıldı bu G.T kaldı’

Malatya kent merkezinde bulunan 80 yıllık Atatürk Anıtı'nda yer alan 'çıplak genç' heykeli rezaleti bir kez daha gündeme geldi. Sosyal medyadan paylaştığı videoda kıçı açık çıplak heykele müdahale edilmesi çağrısı yaparak "Depremde her yer yıkıldı 80 yıllık bu g.t kaldı’ diyen İrfan Yılmaz adlı vatandaş hakkında heykelci CHP ve İYİ Parti tarafından suç duyurusunda bulunuldu. Yılmaz ise "Atatürk'e değil, yandaki çırılçıplak heykeli eleştirdim" diyerek kendisini savundu.

Malatya kent merkezinde bulunan 80 yıllık Atatürk Anıtı'nda yer alan kıçı açık 'çıplak genç' heykeli rezaletlere konu olmaya devam ediyor. Sosyal medyada yayınladığı videosuyla heykelin kaldırılmasını isteyen ve "Depremde her yer yıkıldı 80 yıllık bu g.t kaldı. Bunu kaldırın da işimiz rast gitsin. Biz bunu Malatya’da istemiyoruz."’ kaldı diyen İrfan Yılmaz isimli vatandaşa sosyal medyada hedef tahtasına oturtuldu.

CHP VE İYİ PARTİ'DEN SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Yılmaz’ın tepki videosu kısa sürede yayılırken, heykelci CHP ve İYİ Parti Malatya teşkilatları harekete geçti. İki parti, Yılmaz hakkında Atatürk’e hakaret iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili sert bir açıklama yapan İYİ Parti Malatya İl Başkanı Serdar Yıldız, "Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e uzanan bu kirli diller, aziz milletimizin hafızasında ve vicdanında hak ettiği en sert cevabı alacaktır" diyerek kıçı açık çıplak heykele gösterilen tepkiyi Atatürk’e ediliyormuş gibi göstererek hedef şaşırttı.

 

"ATATÜRK'E DEĞİL, YANDAKİ ÇIPLAK HEYKELE TEPKİ GÖSTERDİM"

Hakkında yapılan suç duyurularının ardından konuşan İrfan Yılmaz, suçlamaları reddetti. İYİ Parti'ye ve eleştirilere yanıt veren Yılmaz, şu savunmayı yaptı: "İYİ Parti’nin işi gücü yok herhalde. Ben Atatürk’e hakaret etmiyorum; sol taraftaki kim olduğu belirsiz, çırılçıplak heykeli eleştiriyorum." diyerek Atatürk istismarcısı İYİ Partililere tepki gösterdi.

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