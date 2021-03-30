CHP ve HDP birlikte teröristlere ağladı

10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı komünist terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı Halkların Demokrasi Partisi (HDP) ile ittifak ortağı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) terörist Mahir Çayan ve ekibine ağladı.

27 Mart 1972'de Ünye'deki NATO üssündeki yabancı görevlileri kaçırıp bir köyde muhtarın evinde rehin tutan ve daha sonra Türk askeri tarafından yapılan operasyon sonucu öldürülen terörist Mahir Çayan ve ekibi için HDP ve CHP'den yapılan paylaşımlarda Türk askerlerine karşılık olarak teröristler savunuldu.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'den yapılan paylaşımda şu skandal ifadeler kullanıldı:

İşçilerin, emekçilerin geleceği ve özgürlüğü, halkların kardeşliği ve eşitliği için çıktıkları yolda, #Kızıldere’de katledilen Mahir Çayan ve yoldaşlarını saygıyla anıyoruz. Direnişleri bugünlere de ışık tutuyor.

CHP, HDP ile birlikte teröristlere ağladı

Eli kanlı terör örgütünün siyasi uzantısı ile seçimlerde ittifak yapan CHP'den de teröristlere övgüler dizen paylaşımlar geldi.

Türk askeri ile çatışmaya giren teröristlere arka çıkan açıklamalarda birbirinden skandal ifadelere yer verildi.

CHP Kepez Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

"İşçilerin, emekçilerin geleceği ve özgürlüğü, halkların kardeşliği ve eşitliği için çıktıkları yolda, #Kızıldere’de katledilen Mahir Çayan ve yoldaşlarını saygıyla anıyoruz. Direnişleri bugünlere de ışık tutuyor."

Teröristlere selam çakan Veli Ağbaba'dan Türk askerine 'katliamcı' benzetmesi

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, teröristlere çaktı.

Yüzü kızarmadan Türk askerine 'katliamcı' benzetmesi yapan Ağbaba'nın rezil paylaşımı şu şekilde:

"Onlar o gün canlarını koydular geleceğin kalbine.

Bahar olup yeşerdiler günden güne.

Karanlığın üzerine güneş gibi doğdular.

Kızıldere’de katledilen 10 fidana, 30 Mart’ı devrimin ve demokrasinin rengine boyayan Mahirlere selam olsun."

CHP Narlıdere Gençlik Kolları'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Türk askeri, katliamcı gibi gösterilerek teröristler için övgüler dizildi.

İşte o paylaşımda kullanılan skandal ifadeler:

"Onlar yaratılan devrimci değerlerin

Onurun, erdemin, inancın simgeleri olarak

Yüreklerimizi dolduruyor, bilincimizi aydınlatıyor

Bizi kopmaz bağlarla bağlıyor devrime

#Kızıldere’de katledilen Mahir Çayan ve yol arkadaşlarını minnet ve saygıyla anıyoruz."