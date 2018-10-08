CHP ve HDP bir otelin restoranında buluştu... CHP'li Tuncay Özkan pazarlık masasında!
CHP ile HDP arasında ittifak olup olmayacağı tartışılırken, ortaya çıkan bir fotoğraf kafaları karıştırdı. CHP’li Tuncay Özkan ile HDP’li Celal Doğan, İstanbul'da bir otelde görüntülendi.08 Ekim 2018 Pazartesi 06:40
Akşam Gazetesi'nin haberine göre; CHP'li vekil Tuncay Özkan’la CHP’den ayrılıp HDP saflarına katılarak 7 Haziran 2015 seçimlerinde milletvekili seçilen Celal Doğan Taksim’de bir otelde bir araya geldi.
Geçtiğimiz cuma akşamı otelin teras katındaki lüks restoranda buluşan ikilinin CHP-HDP ittifakıyla ilgili çalışma yaptığı düşünülüyor.
Not ve telefon trafiği
Tuncay Özkan’la, bir dönem Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Celal Doğan’ın yaklaşık 2 saat kaldıkları restoranda yoğun mesai harcadığı görüldü.
Celal Doğan’ın sürekli telefonla konuştuğu, karşı taraftan gelen bilgileri Tuncay Özkan’a ilettiği gözlendi. Tuncay Özkan’ın da kucağındaki not kâğıtlarına sürekli notlar aldığı dikkati çekti.
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