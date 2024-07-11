CHP ve DEM Siyonistin safında

Buğra Kardan İstanbul

Haydut devlet İsrail’in zulmüne ortak olan Türkiye Cumhuriyeti pasaportlu Siyonistleri vatandaşlıktan atmak için ilk hamle yapıldı. HÜDA PAR tarafından parlamentoya katil Binyamin Netanyahu’nun ordusunda görev alan zalimleri panikleten bir kanun teklifi verildi. İsrail saflarında Gazze’yi yerle bir eden binlerce Yahudi’nin mal varlığına el koyulması ve vatandaşlıktan çıkarılmasına yönelik teklife yıkım ittifakının bileşenleri “Hayır” dedi.

Murat Emir'e tepki

Komisyonda ret oyu kullanan CHP ve DEM, Siyonist sevdalısı olduğunu bir defa daha ortaya koydu. Özgür Özel’in kurmaylarından Murat Emir’in “Arkası önü belli olmayan, delillerle desteklenmemiş bir haber üzerinden meclise kanun teklifi verilmez! Halkın ar damarıyla, hassasiyetiyle oynanmaz” cümleleri de öfkeyle karşılandı. Emperyalist Batı’nın dilini kullanan, Hamas’ı terör örgütü ilan eden CHP ve Kandil’in siyasi kanadı DEM’in HÜDA PAR’ın komisyondan geçen ve yakında TBMM Genel Kurulu’na gelecek teklifine ret oyu vermesi yıkım milyonları öfkelendirdi. Akit’e konuşan siyasiler ve gazeteciler ise 4 bin Yahudi’yi ilgilendiren teklifin parlamentoya gelmemesi için çırpınan CHP ve DEM’in ‘Siyonist dostu, Müslüman düşmanı’ olduğunun net şekilde anlaşıldığına dikkati çekerek, Barbar Netanyahu’nun ordusunda savaşanların derhal vatandaşlıktan atılması uyarısında bulundular.

Bunlar kuklalar

AK Parti 27’nci Dönem Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, CHP ve DEM’in her zaman bir tarafların kuklaları olduğunu hatırlatarak “Bu ikisinin yolu hiç bir zaman doğru yol değildir. Siyonist İsrail’e çıt çıkarmayan CHP ve DEM, İsrail için savaşanların vatandaşlıktan çıkarılmasına da muhalefet ediyor. Olanlar, tuhaf değil. CHP’yi koruyup kollayan Batı. DEM’in emir aldığı PKK’ya silah yollayan da Batı. Hâliyle CHP ve DEM, varlığını borçlu olduğu güce ram oluyor. Dikkat ettiğiniz takdirde bu ikisinin Amerika’nın, Avrupa’nın, İsrail’in hoşuna gitmeyen bir tavır sergilemediğini görürsünüz. HÜDA PAR’ın teklifiyle CHP ve DEM’in içi dışına vurmuştur. Bu ikisinin Siyoemperyalist kuklası olduğu kanıtlanmıştır. Burada enteresan olan İsrail’in diline sarılan CHP’nin yüzde 20-25 oyu nasıl aldığıdır. Burada enteresan olan Amerika ve Avrupa’dan temin ettiği silahlarla masumları öldüren DEM’e neden yüzde 5-6 oy verildiğidir.”

Turnusol kâğıdı gibi

Gazeteci-yazar Tayyar Tercan ise şunları söyledi: “İsrail ordusunda savaşanı vatandaşlıktan çıkarmaya dönük teklife CHP ve DEM’in ret oyu vermesi şaşırtıcı değil. Filistinlilere 9 aydır uygulanan vahşete görünüşte tepki veren, senelerdir devam eden barbarlığa ses etmeyen CHP zihniyeti Siyonizm’in temsilcisidir. Daha en başında Gazze’yi İsrail işgalinden kurtarmak için mücadele veren Hamas’ı terör örgütü olarak ilan ederek safını belli etmişti. Bu zihniyet ülkemizde de ara ara İslam’a düşmanlık eder. DEM de PKK’dan habersiz adım atmaz. PKK ise zaten İsrail’in arz-ı mevud projesinin uygulamaya koyulması için varlığını sürdürüyor. Ne yaparsanız yapın DEM, Tel Aviv ve Washington’ın yanında yer alacaktır. HÜDA PAR’ın teklifi de çok iyi bir turnusol kâğıdı görevi gördü. Teklif CHP ve DEM’in gerçek yüzünü ortaya koyarken toplumu ise memnun etmiştir.

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